Vlad Drăgulin îl va impersona pe Vadim Tudor la iMai Mult Umor, din 11 februarie

De data aceasta, emisiunea-pamflet va avea în prim-plan un om politic controversat, impersonat chiar de gazda emisiunii, care îşi va înfiinţa un nou partid chiar în culisele iUmor. Serialul iMai Mult Umor va însoţi şi de această dată fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, pe Antena 1 şi pe Antenaplay.ro.

În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl va impersona pe Vadim Tudor şi nu oricum, ci de la sediul lui de partid pe care controversatul om politic şi l-a înfiinţat chiar în culisele emisiunii iUmor. Pe lângă dialogurile cu concurenţii, cu invitaţii speciali, cu juraţii şi chiar cu oamenii din echipa de producţie, personajul interpretat de Vlad Drăgulin va avea parte de tot felul de aventuri în platoul iUmor. În tot acest timp, Vadim va încerca să racoleze cât mai mulţi membri în partidul pe care îl conduce.

„Trebuie să recunosc ca de data asta am intrat într-o stare de vrie si de emoție cu o săptămână înainte de începerea filmărilor pentru acest nou sezon de iMai Mult Umor. Emoţiile sunt însă justificate, pentru că dacă în sezoanele trecute am portretizat personaje care stau în spatele unui SHOW - the Niros sau în spatele artiştilor - Nea Puiu, de data aceasta avem de-a face cu un personaj care a avut multe ieșiri la rampă şi, de cele mai multe ori, a făcut-o într-o manieră memorabilă; un personaj cu extrem de multă notorietate în spațiul public. NU CRED CÃ ESTE CINEVA <ÎN ȚARA LUI EMINESCU ŞI A LUI BRÂNCUȘI> CARE SÃ NU ÎL ŞTIE PE VADIM TUDOR…acum înțelegeți emoțiile și presiunea?”, a declarat actorul Vlad Drăgulin.

Dacă va reuşi sau nu şi, mai ales, cum vor interacţiona cu el juraţii iUmor, telespectatorii vor putea urmări în fiecare săptămână, imediat după difuzarea ediţiei iUmor la Antena 1. Serialul ”iMai Mult Umor” va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, pe Antena 1 şi pe Antenaplay.ro.