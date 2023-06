Insula Iubirii 23 iunie 2023. Emanuela Oprișan și Răzvan Kovacs, discuții aprinse. Ce au zis Marius Budin și Ana Maria Măriuță 

După ce concurenții au ales ispitele alături de care vor merge la date, au ieșit scântei între Răzvan și Ema. Concurenta a început să plângă când și-au luat la revedere pe plajă. Ce discuții au avut Ana Maria și Marius, în urma reacțiilor fetei.

Cuplurile au avut discuții aprinse după ce au ales ispitele pentru date, la Insula Iubirii sezonul 7 | Antena 1

Alegerile concurenților au fost motive de ceartă pentru unii. Ema l-a ales pe Romeo pentru a ieși la date, fapt care l-a deranjat pe Răzvan. Pe de altă parte și Ema a fost deranjată de alegerea făcută de Răzvan. Ce i-a reproșat Emei și la ce concluzii au ajuns cei doi la ultima întâlnire înainte de a se despărți.

Emanuela Oprișan, deranjată de alegerea făcută de Răzvan Kovacs. Ce discuții au avut Ana Maria Măriuță și Marius Budin, la Insula Iubirii sezonul 7

Ema: Alegerea asta ai făcut-o de față cu mine. Nu poți să alegi singur. Mi se pare anormal să nu o alegi de față cu mine pe femeia pe care o consider o provocare pentru cuplul nostru.

Răzvan: Nu am vrut să o aleg, nu știu care e problema. Ferească Dumnezeu, nu înțeleg chestiile astea, pe bune. Calmează-te. Nu se întâmplă absolut nimic cu nimeni.

Ema: Nu stiu dacă a ales-o pentru a nu-mi da mie teamă, dar Răzvan mi-a dat mai multă teamă faptul că Răzvan a ales-o pe Daria pentru că un date înseamnă câteva ore. Statul în casă sunt zile.

Pe de altă parte, nu doar Ema și Răzvan au avut parte de discuții după alegerea ispitelor. Și Marius a luat-o la rost pe Ana Maria și i-a explicat că trebuie să se supună regulilor emisiunii. Fata nu a vrut să aleagă, în primă fază, o ispită alături de care să iasă la date, fapt care l-a înfuriat pe Radu Vâlcan.

Ana Maria: Încep să devin din ce în ce mai nervoasă

Marius: Dar de ce?

Ana Maria: Nu mai am răbdare nici cu ăștia.

Marius: Nu poți să fii mai relaxată și să nu mai ai ieșiri din alea? Calmează-te un pic și pune-le cap la cap. Nu mai face aiurea. Sincer și mie mi se pare fals ceea ce ai făcut.

Ema și Răzvan, ceartă de proporții în ziua separării la Insula Iubirii, ediția din 23 iunie 2023

Radu Vâlcan: A sosit ziua separării. Din acest moment veți sta în vile diferite 21 de zile. Abia la final vă veți reîntâlni, când veți trage concluziile și veți decide dacă o să plecați împreună, singuri sau cu un alt partener. Aveți cinci minute la dispoziție să vă luați rămas bun. Poate fi ultimul vostru moment de cuplu.

În timp ce toți ceilalți și-au adresat cuvinte drăgăstoase, sărutări și mângâieri, Ema și Răzvan au început să se certe din cauza alegerii făcută de fată.

Răzvan: Pe altul nu puteai să-l alegi? Trebuia să-i dai lui nas?

Ema: Aș fi fost falsă. Cum ai ajuns pe mese?

Răzvan: Nu înțeleg. Nu am făcut nimic din ceea ce te-ar deranja. Am făcut ce am crezut eu că e normal ca un bărbat să facă la o petrecere. Nu înțeleg de ce ar fi o problemă pentru tine, dacă nu am atins pe nimeni, nu am pipăit pe nimeni.

Ema: Vreau să te văd acolo într-un colț. Din alt punct, îmi doresc să fii tu. Mă asculți?

Răzvan: Nu

Ema: Atunci putem să plecăm acum fiecare... Ascultă-mă... pentru relația noastră mi-aș dori să nu te văd în niciun sens cu nimeni. Pentru a vedea cum ești ca om îmi doresc să faci ceea ce simți.

Răzvan: Atunci nu te bosumfla și la fiecare chestie...