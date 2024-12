Larisa Mârțan trece la nivelul următor al relației. Fosta ispită vrea să se căsătorească chiar înainte să devină mămică!

Ispita Lala de la Insula Iubirii e plină de surprize!

După ce și-a anunțat fanii că este însărcinată și că urmează să aducă pe lume o fetiță, Larisa a vorbit și despre planurile de căsătorie pe care le are alături de partenerul ei.

Frumoasa ispită urmează să nască în câteva luni, iar ea își dorește să facă pasul cel mare în fața altarului chiar înainte de a deveni mămică.

Iată cum se simte acum, după ce a avut probleme în sarcină, dar și când o vom putea vedea pe Lala în rochie de mireasă!

Ispita Lala se căsătorește! Când va îmbrăca rochia de mireasă și ce spune despre problemele pe care le întâmpină în sarcină

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Spynews.ro, ispita Larisa a dezvăluit că este pregătită pentru pasul cel mare și nu s-a ferit să recunoască când va avea loc marele eveniment.

De asemenea, ea a vorbit și despre starea pe care o are acum, dar și cu ce probleme s-a confruntat în sarcină până la acest moment.

Iată ce declarații a făcut:

„Sunt bine acum, am avut câteva problemuțe la început, am și o trombofilie și am fost nevoită să fac injecții în toată această perioadă, dar acum sunt bine. Eu îmi doream foarte mult o fetiță și doctorii inițial mi-au zis că e băiat. M-am împăcat cu gândul, conta să fie sănătos, dar în adâncul sufletului meu îmi doream fată. Am simțit în toată această perioadă că am fată, chiar am și visat. Am fost foarte fericită când am aflat că vom avea fată. (...)

Am fost atât de fericită încât nici nu am putut să țin secret și i-am spus direct și iubitului meu, că noi inițial voiam să facem gender reveal, dar n-am mai putut. Am vrut să împart fericirea cu toată lumea”.

Lala nu s-a ferit să facă publică nici data căsătoriei, dar nici cea a nașterii, iar cei care o urmăresc s-au bucurat enorm pentru ea!

„În mai ar trebui să nasc, pe data de 27, dar să vedem cum va fi toată această perioadă, se dezvoltă foarte repede și e posibil să se mai schimbe termenul. Voi naște prin cezariană, e mult mai sigură și pentru trombofilia pe care o am, e mult mai sigur. Nu am emoții, nu mai am răbdare. Eu sunt înnebunită după copii, îi idolatrizez” spunea ea pentru sursa citată anterior.

„Numele eu l-am ales, nu e neapărat un nume, e o culoare de ochi. E o culoare între căprui și ochi verzi, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am zis că dacă o să am o fată, așa o s-o cheme și așa a rămas”, a mai adăugat aceasta.

Cât despre partenerul ei, fosta ispită ar doar cuvinte de laudă:

„Am vrut să țin mai mult pentru mine. În general cu cât se știe mai puțin, cu atât e mai sănătos. Lumea strică lucrurile și am vrut să fiu mai discretă. Am preferat să anunț atunci când m-am simțit pregătită. Nu ne-am ascuns, doar că nu am vrut să public online. El a fost foarte mult lângă mine, m-a înțeles în toată această perioadă, nu au fost probleme de genul (...)

Am vrea să facem cununia civilă prin primăvară, în martie mai exact, momentan la asta ne-am gândit, să devenim soț și soție înainte să vină fiica noastră pe lume”.

Așadar, în primăvara anului 2025, ispita Lala pregătește 2 mari surprize pentru cei care o apreciază, timp în care ea îi ține la curent cu tot ce se întâmplă prin intermediul rețelelor sociale.

