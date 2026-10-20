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Legătura pe care nimeni nu a văzut-o între Andrei Lemnaru și Remi Dobre de la Insula Iubirii 

O coincidență vestimentară a atras atenția fanilor emisiunii Insula Iubirii. Andrei Lemnaru și Remi Dobre au un detaliu în comun la care puțini s-ar fi gândit. Despre ce este vorba.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 22:36 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 22:36
Legătura pe care nimeni nu a văzut-o între Andrei Lemnaru și Remi Dobre de la Insula Iubirii | captura Antena1
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Andrei Lemnaru și Remi Dobre au devenit cunoscuți publiclui larg după participarea la Insula Iubirii, însă puțini s-ar fi gândit că cei doi au un detaliu surprinzător în comun. Iată ce îi leagă pe cei doi foști concurenți!

Legătura pe care nimeni nu a văzut-o între Andrei Lemnaru și Remi Dobre de la Insula Iubirii

Andrei Lemnaru și Remi Dobre au făcut parte din sezoane diferite la Insula Iubirii, însă cei doi au un lucru neașteptat în comun. Amândoi au fost puși în fața unor imagini dureroase, în care iubitele lor s-au apropiat de ispite și au fost înșelați, iar un detaliu vestimentar a atras acum atenția: sneakersii albaștri.

La bonfire-ul de săptămâna trecută, Remi Dobre a văzut imaginile în care iubita lui, Bianca Iotu, l-a înșelat cu ispita Narcis Bujor. Dincolo de tensiunea momentului și de reacția concurentului, un detaliu aparent banal a atras atenția, încălțările pe care le purta, mai exact, o pereche de sneakersi albaștri.

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Citește și: Bianca a făcut un anunț neașteptat la bonfire, iar Radu Vâlcan a vrut să afle motivul. Ce decizie a luat aceasta la Insula Iubirii

Dacă ne amintim de sezonul în care Andrei Lemnaru a participat la Insula Iubirii, povestea lui are câteva puncte comune cu cea a lui Remi Dobre. Andrei a văzut imaginile în care iubita lui pe atunci, Ella, s-a apropiat de ispita Teo Costache.

Și aici apare coincidența care îi leagă pe cei doi foști concurenți. La fel ca Remi, Andrei Lemnaru a purtat și el o pereche de sneakersi albaștri la bonfire.

Așadar, Remi Dobre și Andrei Lemnaru au mai multe lucruri în comun decât ar fi crezut fanii la prima vedere. Ambii au participat la Insula Iubirii, ambii și-au văzut iubitele înșelându-i cu ispite și ambii au purtat sneakersi albaștri.

Bineînțeles, încălțările nu au nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat în relațiile lor. Totul pare să fie doar o coincidență vestimentară, dar una care poate deveni un subiect amuzant pentru cei care urmăresc emisiunea.

Bianca Iotu l-a înșelat și părăsit pe Remi Dobre la Insula Iubirii

Povestea de dragoste dintre Bianca Iotu și Remi Dobre pare să fi ajuns la final la Insula Iubirii. După ce s-a apropiat de ispita Narcis Bujor, Bianca a vorbit deschis despre decizia de a pune punct relației cu partenerul său.

Concurenta a mărturisit că își dorește un partener care să o iubească, să o respecte și să o aleagă în fiecare zi. Mai mult, aceasta a lăsat să se înțeleagă că decizia de a se despărți de Remi fusese luată cu ceva timp înainte de momentul în care a vorbit despre sentimentele sale.

„Merit un băiat care să mă vadă, să mă aleagă, să mă iubească, să mă respecte și cu ajutorul experienței mi-am adus aminte că este posibil, că se poate. Oricum eu decizia am luat-o mai demult. Îmi pare rău că nu am făcut-o data trecută”, a declarat Bianca Iotu, la Insula iubirii.

Citește și: Mesajul Biancăi Iotu după ce s-a difuzat episodul în care a avut o interacțiune intimă cu Narcis

O seară cu imagini puternice și două coliere aruncate în foc, într-o ediție Insula Iubirii, lider de audiență!...

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