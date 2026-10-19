Bianca Iotu a transmis un mesaj emoționant în mediul online, după momentul tensionat cu Narcis Bujor de la „Insula Iubirii”, care a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor.

Mesajul Biancăi Iotu după ce s-a difuzat episodul în care a avut o interacțiune intimă cu Narcis | antena 1

După ce a primit o mulțime de mesaje din partea celor care au urmărit experiența sa din emisiune, aceasta a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături și au încurajat-o.

Fosta concurentă a vorbit despre valul de susținere pe care l-a primit și a mărturisit că mesajele oamenilor au însemnat enorm pentru ea. Deși a fost criticată de unele persoane, Bianca a ales să pună accentul pe cuvintele frumoase și pe oamenii care au reușit să se regăsească în povestea ei.

Bianca Iotu, mesaj după momentul cu Narcis Bujor de la Insula Iubirii

Bianca Iotu a recunoscut că nu s-a așteptat ca participarea sa la „Insula Iubirii” să aibă un asemenea impact asupra celor care urmăresc emisiunea. Aceasta a explicat că a intrat în experiență fiind ea însăși, fără să încerce să joace un rol sau să ascundă felul în care este.

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„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele astea. Haters gonna hate, dar uite câtă iubire primesc! Și, sincer, iubirea asta cântărește mult mai mult decât orice răutate”, a transmis Bianca pe rețelele de socializare.

Mesajul său vine după scena cu Narcis Bujor, care a atras atenția publicului și a generat numeroase discuții în mediul online. Reacțiile telespectatorilor au determinat-o pe Bianca să vorbească despre felul în care a fost percepută de oameni și despre sprijinul primit din partea celor care au empatizat cu experiența sa.

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Ce le-a transmis Bianca celor care au susținut-o

Bianca a mărturisit că a participat la emisiune cu bune și cu rele, cu râsul și cu spontaneitatea care o caracterizează, fără să își imagineze că povestea ei ar putea să le ofere altora curaj sau sentimentul că nu sunt singuri.

„Nu m-am gândit nicio secundă că, dincolo de ecran, vor fi oameni care se vor regăsi în mine, care vor prinde curaj, care vor simți că nu sunt singuri sau care vor vedea că poți să treci prin lucruri grele și totuși să nu-ți pierzi zâmbetul”, a mai spus aceasta.

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Concurenta a subliniat că, în timp ce unii au judecat-o fără să o cunoască, alții i-au trimis mesaje pe care le va păstra mult timp în suflet. Pentru Bianca, aceste cuvinte au ajuns să conteze mai mult decât criticile și comentariile răutăcioase.

La final, aceasta le-a mulțumit tuturor celor care i-au oferit susținere și au ales să îi transmită gânduri bune. Mesajul său arată cât de mult au contat reacțiile publicului după experiența trăită în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”.