Bianca a făcut un anunț neașteptat la bonfire, iar Radu Vâlcan a vrut să afle motivul. Ce decizie a luat aceasta la Insula Iubirii

În ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Bianca Iotu a făcut un gest neașteptat la ceremonia focului. Descoperă ce a anunțat concurenta.

La ceremonia focului, Bianca Iotu a făcut un anunț extrem de important și surprinzător. Ce explicație a dat concurenta? Află totul în rândurile de mai jos.

Bianca Iotu a făcut un anunț neașteptat la bonfire, iar Radu Vâlcan a vrut să afle motivul. Ce decizie a luat aceasta la Insula Iubirii, ediția din 17 octombrie 2026

În ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, concurentele au mers la o nouă ceremonie a focului. Acolo, ceva complet neașteptat s-a întâmplat.

„Bună seara! Bine ați venit la o nouă ceremonie a focului. Pentru una dintre voi e prima ceremonie. Fetelor, în această seară, pe insula voastră, s-a aprins din nou flacăra ispitei. Astăzi veți afla răspunsuri, răspunsuri grele, tăioase, care nu vor lăsa loc de interpretări. Așa cum vă spun mereu, nu te poți ascunde la Insula Iubirii. Oricât ai încerca să fugi, să te eschivezi, adevărul te ajunge din urmă”, a anunțat Radu Vâlcan.

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Apoi, acesta a explicat pentru noua concurentă ce semnificație au colierele primite de concurente.

„Acest foc poate reprezenta un nou început pentru voi”, a zis Radu Vâlcan, care apoi a întrebat-o pe Bianca Iotu dacă ea crede că flacăra s-a aprins pentru ea.

„E posibil ca flacăra să se fi aprins pentru mine, dar nu cred că mă mai afectează atât de tare. Și în seara asta aș vrea să îți returnez colierul. Povestim după aceea, că oricum dă urât cu outfit-ul meu”, a fost anunțul complet neașteptat făcut de concurentă.

„Deci vrei să îl arunci în foc?”, s-a mirat Radu Vâlcan, iar concurenta a confirmat.

„Dacă așa simți”, a mai adăugat prezentatorul, care apoi le-a întrebat pe celelalte concurente de ce s-au ridicat de pe scaune.

„Pentru ea, pentru curajul pe care l-a avut”, au lămurit fetele, după ce colierul Biancăi a fost aruncat direct în focul de la bonfire.

Când Radu Vâlcan a întrebat de ce a recurs la un asemenea gest, concurenta i-a spus: „Tu tot ai spus să facem ceea ce simțim, iar eu am simțit că nu mai este loc de relația cu Remi. Am învățat în ultimele săptămâni că merit mai mult, mai bine, merit un bărbat care să mă vadă, să mă aleagă, să mă iubească, să mă respecte și cu ajutorul experienței mi-am adus aminte că este posibil și că se poate. Mă simt eliberată. Oricum, eu decizia am luat-o de mai demult”.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.