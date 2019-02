Adevăratul motiv pentru care Hannelore de la ”Insula Iubirii” a divorțat de Bogdan: ”O dată ce a dispărut încrederea, e greu să o mai recuperezi!”

Hannelore și Bogdan, foștii concurenți de la ”Insula Iubirii”, au fost mereu în centrul atenției, iar despre divorțul lor s-a spus multe.



Dacă multe voci au afirmat că despărțirea lor a venit după ce Hannelore a avut o relație cu ispita Andy, acum, blonda a ținut să lămurească lucrurile.

Astfel, în cadrul unui interviu, ea a explicat că au decis să se despartă din cauza certurilor pe care le aveau frecvent.

”Noi ne-am căsătorit pentru că așa am simțit, după emisiune, dar am decis să divorțăm pentru că așa e mai bine pentru amândoi… Știam ce a făcut el, știa ce am făcut eu la Insula Iubirii. Nu asta a fost cauza divorțului, pot spune că nu comunicarea a fost cauza principală a despărțirii noastre.

Cum au reacţionat Hannelore şi Bogdan la rezumatul aventurii lor pe insulă

Doar că, să mă înțelegeți, între noi erau deja prea multe probleme. Apăreau certuri, și nu din cauza emisiunii. Erau lucruri mărunte, dar ne certam des. Și, să fiu sinceră, o dată ce a dispărut încrederea, e greu să o mai recuperezi. Vorbim și de gelozie, da, dar din partea mea…

Ce se întâmplă între Hannelore și Bogdan de la ”Insula Iubirii”! Fanii lor, îngrijorați: ”Sunteți într-o pauză?”

Deja era o rutină și ne mai și ciondăneam toată ziua. Am decis să ne despărțim. Parcă nici nu ne mai făceam timp unul pentru celălalt.”, a declarat Hannelore, în cadrul unui interviu pentru WOWbiz.

Hannelore și Bogdan au fost împreună șase ani de zile, iar mai apoi au decis să-și testeze relația la ”Insula Iubirii”. Ulterior, cei doi s-au căsătorit, însă la câteva luni de la nuntă, s-au despărțit.

