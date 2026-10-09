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Armina, în centrul unui episod tensionat la Insula Iubirii. Ce va face concurenta în ediția de diseară

Ediția din această seară de la Insula Iubirii, difuzată de la ora 20:30, la Antena 1, va aduce o răsturnare de situație și un episod tensionat care o are în prim-plan pe Armina. Concurenta va face un gest la care nimeni nu se aștepta și care va lua prin surprindere inclusiv echipa de producție. Avem informații în premieră despre momentul care va stârni agitație în vila fetelor!

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 15:10 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 15:23
Armina, în centrul unui episod tensionat la Insula Iubirii. | Antena 1
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În ediția din această seară de la Insula Iubirii, lucrurile par să se încingă din ce în ce mai tare, iar echipa de producție se va confrunta cu o situație complet neașteptată. Armina va face un gest la care nimeni nu se aștepta, iar ceea ce se va întâmpla va necesita intervenția echipei și luarea unei decizii pe moment.

Alături de staff, câteva dintre ispitele masculine se vor vedea nevoite să meargă la Armina, fapt care o va înfuria și mai tare pe soția lui Marcel.

„Mi se pare un teatru ieftin. Cum se face că toată supărarea și drama vin după ce le-am adus eu pozele de la bonfire?”, va spune Nattasha Black despre gestul Arminei.

Citește și: Armina a încercat să-și păstreze calmul după ce a văzut fotografiile cu Marcel. Ce s-a întâmplat imediat apoi

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Armina, în centrul unui episod tensionat la Insula Iubirii

Situația neobișnuită va lua prin surprindere pe toată lumea! Pentru câteva momente, atenția tuturor se va concentra asupra Arminei. Ce anume o va determina să aibă această reacție și ce se va întâmpla imediat după? Sunt întrebări la care telespectatorii vor primi răspunsul în ediția din această seară.

Momentul din această seară vine după o perioadă în care Armina a avut parte de momente în care a simțit că nu se adaptează în Thailanda, alături de celelalte fete și de ispitele masculine. Și-a exprimat nemulțumirile legate de companie, muzică, atmosferă, depărtarea de Miți, șopârlele de pe insulă și alte elemente care au făcut-o să fie permanent nervoasă.

După ce a văzut în ediția trecută de Insula Iubirii niște fotografii cu Marcel și ispita Frankie în ipostaze apropiate, Armina a încercat inițial să-și păstreze calmul, dar ulterior a arătat că imaginile nu i-au fost tocmai indiferente și a spus că nu mai vrea să stea în emisiune: „Am primit poze cu băieții, cu ispitele. (...) Niște ipostaze mai așa. Nu neapărat că m-au deranjat, dar eu, una, să fiu sinceră, eu nu stăteam în ipostazele alea. Adică nu mă obligă nimeni să stau cum nu vreau. Poți să-mi zică toți din staff: «Stai așa», dacă eu nu vreau să stau, nu stau”, i-a mărturisit Armina fetei de la machiaj.

Nemulțumirile din vila fetelor și imaginile cu Marcel au făcut-o pe Armina să acumuleze multă tensiune, iar în această seară, va exploda.

Telespectatorii vor afla ce gest a dat peste cap vila fetelor, în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, potrivit programului TV Antena 1.

Armina

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