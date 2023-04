Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii s-a logodit. Cum arată femeia care l-a cucerit pe fostul soț al lui Hannelore

În vara anului 2022, acesta își asuma relația în social media și iată că legătura amoroasă a ajuns la alt nivel.

Bogdan Ionescu a dat-o uitării pe Hannelore, blondina cu care participa la show-ul Insula Iubirii de la Antena 1. Acesta iubește o brunetă focoasă, pe care a cerut-o în căsătorie.

Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii s-a logodit

În social media, Bogdan a anunțat logodna și a notat ”She’s in for the ride of a lifetime”. Nu le-a răspuns internauților care au comentat răutăcios, ci s-a concentrat doar pe cei care le-au urat felicitări.

În sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1, Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich pășeau emoționați, fără să știe ce fel de parcurs vor avea. El părea să jure că relația nu se va destrăma, mai ales că aveau nunta programată, însă Thailanda a avut alte surprize pentru tânăr.

Hannelore s-a apropiat de ispita Andi Constantin, cu care a avut anumite momente pe care le-a negat, în ciuda dovezilor evidente. Atunci, cuplul a reprezentat o sursă de inspirație pentru meme-urile care au circulat vreme bună în social media.

Totuși, Bogdan a hotărât să-și mai dea o șansă și, cum aveau nunta programată, s-au căsătorit. Însă lucrurile nu au durat, căci, la scurt timp de la cununie au și divorțat.

Cu ghinion a fost și împăcarea ulterioră, care l-a determinat pe Bogdan să ia decizia finală și să se separe. În sezonul 6, tânărul a vrut să știe și cum e din postura de ispită la Insula Iubirii, însă nu a avut prea mult noroc la cucerit concurente.

Cum arată logodnica lui Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii

Se pare că și-a păstrat trucurile pentru a o cuceri pe cea cu care speră să-și petreacă restul vieții. Din iunie 2022, Bogdan și-a asumat noua relație, cu o tânără brunetă și foarte frumoasă.

Sorina este și cea cu care fostul concurent de la Insula Iubirii s-a logodit. Cei doi au postat imagini cu inelul în social media și au primit o mulțime de felicitări.