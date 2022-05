Hannelore, greu de recunoscut. A intrat pe mana medicilor plasticieni. Cum arată acum fosta sotie a ispitei Bogdan

Hannelore și Bogdan Ionescu au format unul dintre cele controversate cupluri de la Insula Iubirii în sezonul 4 și deși de pe insula au plecat oarecum despărțiți, aceștia au găsit înțelegerea de a-și reface relația.

De atunci, atât Hannelore, cât și Bogdan Ionescu au trecut prin schimbări drastice fizice. Iată ce modificări estetice și-a făcut femeia.

Hannelore a ajuns pe mâna medicilor esteticieni. Cum arată acum fosta soție a ispitei Bogdan Ionescu

Hannelore Ulrich a mers la medicul estetician pentru a-și realizare o operație de mărire a bustului. Însă schimbările nu s-au terminat aici. Deși toți o știam blondă, iată că acum, Hannelore este vopsită brunetă și îi stă foarte bine.

Aceasta este foarte prezentă în mediul online, de unde își ține la curent fanii cu toate momentele importante din viața ei.

„Cea mai bună vedere sunt eu”, a scirs ea în dreptul fotografiei.

Ispita Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii sezonul 6 a iertat-o pe Hannelore pentru infidelități

Iată că Ispita Bogdan Ionescu a dat dovadă de foarte multă maturitate atunci când a declarat că a reușit să o ierte pe Hannelore pentru toate infidelitățile ei, chiar și când cei doi au fost căsătoriți. Ce a decarat bărbatul:

„Sunt Bogdan Ionescu, în 2018 a fost prima mea interacțiune cu voi, când am venit cu fosta mea soție ca și concurent. Cu gândul, că dupa 3 zile mă vor trimite acasă, din păcate nu a fost așa. După emisiune am stat puțin despărțiți. După am făcut nuntă, iar la 6 luni m-a înșelat. Am hotărât să ne despărțim. După un an de zile î care mi-am făcut de cap, m-am simțit singur și am ajuns din nou la vechea relație, am stat o perioadă și după am aflat că m-a înșelat cu un prieten de-al meu”, spune el la testimonialele de dinainte de filmarea sezonului nou.

Iată ce spune el despre divorțul de Hannelore și cum l-a schimbat acest lucru:

„Am slăbit 14 kilograme și mi-am lăsat părul să crească. Eu am trecut la următoarea etapă, am divorțat și am trecut la alt nivel. Nu vreau să-mi fac un plan, că poți fi dezamăgit. Vreau să mă duc cu toate gândurile deschide, de relație. Eu am iertat de mult, o fac pentru că nu am nimic de pierdut”, spune el.