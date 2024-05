Cât de mare și frumos a crescut fiul lui Gojman. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a mândrit cu acesta pe internet

Ionuț Gojman, fostul concurent de la „Insula Iubirii” difuzată pe Antena 1, continuă să atragă atenția și simpatia publicului, însă de data aceasta nu pentru relațiile amoroase ale sale, ci pentru relația sa adorabilă cu fiul său.

Recent, Ionuț a împărtășit cu fanii săi un moment special, postând un video filmat în mașină, în care își prezintă băiețelul, demonstrând cât de mult a crescut și cât de fermecător este acum.

Cât de mare și frumos a crescut fiul lui Gojman. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a mândrit cu acesta de ziua lui

În videoclipul postat pe rețelele sociale, Ionuț Gojman apare alături de băiețelul său, iar imaginile surprind perfect legătura strânsă dintre cei doi.

Fostul concurent de la „Insula Iubirii” se arată mândru și emoționat, vorbind cu afecțiune cu micuțul. Băiețelul, zâmbitor și plin de energie, cucerește imediat inimile celor care privesc, fiind evident cât de mult a crescut de la ultima apariție publică.

Ionuț Gojman este cunoscut pentru personalitatea sa deschisă și sinceră, calități care l-au făcut îndrăgit de public încă de la participarea sa la „Insula Iubirii”. De atunci, viața sa a evoluat, iar rolul de tată pare să-i vină mănușă. În videoclipul recent, interacțiunea naturală și jucăușă dintre Ionuț și fiul său reflectă bucuria și dragostea pe care le împărtășesc.

Deși nu a rămas alături de Mirela cu care venise pentru a-și testa relația pe Insula Iubirii, fostul concurent care a avut și rolul de ispită în sezonul 5 al show-ului, pare să fie mai fericit ca niciodată alături de familia pe care și-a creat-o.

Ionuț Gojman de la Insula Iubirii, prima imagine cu micuțul lui, atunci când a devenit tată

Deși a fost controversat în timpul sezonului 4, după ce el și partenera lui de viață de la momentul respectiv, Mirela, au ales să se despartă într-un mod destul de urât, acum bărbatul și-a găsit liniștea și iubirea în brațele unei femei care i-a oferit și un copil.

Ionuț Gojman a publicat o imagine de la maternitate cu micuțul său, dar și un mesaj emoționant despre momentul mult așteptat. Faimos pentru apariția sa în timpul filmărilor celor două sezoane din Insula Iubirii din care el a făcut parte, Ionuț Gojman și-a luat prin suprindere comunitatea de fani când le-a dat vestea că a devenit tată de băiat.

„Viața într-o poza! "Mereu am crezut că există cineva acolo sus care are grijă să le așeze pe toate la momentul potrivit. Și de fiecare dată am simțit ca nu sunt singur în ceea ce fac. Dumnezeu are un mod ciudat de a-mi arata că există. Mă trimite acolo unde trebuie, cum trebuie și când trebuie de fiecare dată și o face la modul acela în care să îmi lase impresia că de fapt deciziile sunt ale mele. Îmi oferă de unde nu mă aștept ceea ce-mi lipsește și mă împlinește. Dar mereu la momentul potrivit. Îmi arată ce este bun și ce este rău printr-un mod doar de el știut.

Este fantastic și atât de ușor de observat dacă privești cu atenție modul lui de a acționa. Absolut fantastic. Suntem energie pură și nimic mai mult. Viața este fantastică și nu mai cred că trebuie planificată prea mult, doar înteleasă și mai apoi trăită.Toate au un scop bine definit." Fantastică viața și plină de frumos! Acel moment în viață de nedescris! Mulțumim doamne! Bine ai venit BABY'BOY”, a scris el pe rețelele de socializare.