Ce au putut să pățească Iustina Luchian si Daiana Prodan în Turcia. Fostele concurente Insula Iubirii sunt împreună în vacanță

Iustina Luchian si Daiana Prodan, la un pas să fie ținta unei escrocherii în Turcia. Ce au pățit fostele concurente de la Insula Iubirii, sezonul 8 după ce au intrat într-un salon de înfrumusețare.

Iustina și Cornel Luchian de la Insula Iubirii, sezonul 8 au plecat în prima vacanță după ce au devenit părinți. Ei au ales o scurtă escapadă în Turcia, însă nu au plecat singuri. Cei doi au fost însoțiți de un alt cuplu de la Insula Iubirii, Daiana și Rareș. Aceștia și-au ținut urmăritorii la curent cu fiecare pas și mai mult, fetele au ținut să împărtășească în mediul online și un incident prin care au trecut.

Iustina Luchian si Daiana Prodan, la un pas să fie ținta unei escrocherii în Turcia

Iustina și Daiana pare că sunt foarte apropiate și au ales să plece într-un city brake împreună. Bineînțeles, însoțite și de partenerii lor. Proaspăta mămică a vrut să profite din plin de momentele de liniște petrecute în compania prietenei sale și împreună, au hotărât să meargă la un salon de înfrumusețare din Istanbul.

Citește și: Bolidul pe care Iustina Loghin îl conduce după ce a devenit mamă. Noua mașină a soției lui Cornel costă o avere

Articolul continuă după reclamă

Însă, odată ce au găsit un loc pe gustul lor, fostele concurente Insula Iubrii, sezonul 8 s-au lovit de o altă problemă. La final, angajații le-au cerut o sumă enormă, mult peste serviciile oferite. Ele au povestit pățania într-un clip pe TikTok, filmat împreună.

„Să vă povestim ce am pățit la un salon aici în Turcia. Am fost la un salon, am stat vreo 5 minute, nu ne-a plăcut cum mirosea, am plecat la alt salon. Erau numai barbați în salonul ăla. Ne-am lăsat spălate pe păr de domnul respectiv, eram foarte mulțumite de cum arăta părul, până a trebuit să plătim. Deci, ascultați bine: spălat pe păr, uscat și aranjat din perie. Cât poate să coste? Nu știu, aici totul e foarte ieftin. Eu când am mai venit la Instabul am plătit undeva la 20 de lei. Ok, nu mă așteptam să fie 20 de lei, dar 200 de lei. Nu, dragilor...”, au povestit Iustina și Daiana în mediul online.

„Pe mine m-a costat 350 de lei, dar șocul a fost la Daiana. Pe ea a costat-oî 1100 de lei! Parcă m-a spălat cu aur”, a completat iubita lui Rareș. „Și după ce am zis că nu vrem să plătim atât, la mine a scăzut prețul și a urcat la Iustina”, a mai adăugat ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Gestul făcut de Cornel Luchian, la scurt timp după ce Iustina a născut. Dovada că proaspătul tătic nu și-a uitat ceilalți copii

Așa cum au dezvăluit chiar ele, acestea nu s-au lăsat intimidate și au negociat la sânge. După 20 de minute ne târguit, fetele au reușit să vadă lista cu prețurile reale, au plătit serviciile primite și au reușit să plece.