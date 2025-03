Cu ce se ocupă Maluma de la Insula Iubirii acum. Fosta ispită s-a întors în Spania: „Am renunțat la România”

Maluma de România, pe numele real de Marcel Andrei, a decis să se întoarcă în Spania după ce și-a cunoscut soția. Acesta a revenit rapid cunoscut în țară pentru replicile sale savuroase de la Insula Iubirii, dar și pentru atitudinea sa.

Maluma s-a numărat printre ispitele masculine care au participat la Insula Iubirii sezonul 8. Acesta a cucerit simpatia publicului cu felul său carismatic și emoțiile pe care le-a transmis prin intermediul micilor ecrane.

De când a pășit în Thailanda, Marcel a simțit o conexiune cu Maria, fosta iubită a lui Dani Boy. Ispita masculină a încercat să se apropie mai mult de tânăra, însă planul său a eșuat.

Deși nu mai forma un cuplu cu bărbatul alături de care a venit pe insulă, Maria nu a vrut să-i acorde o șansă lui Maluma dintr-un motiv bine întemeiat. Fosta concurentă a susținut, la vremea respectivă, că îl place pe Alin Simoiu.

Marcel a primit o lovitură grea atunci când Maria l-a ales pe Alin Simoiu la dream date. Chiar dacă a fost rănit de către tânără, acesta a continuat să creadă în dragoste.

La scurt timp de la plecarea din Thailanda, Maluma a avut ocazia să își cunoască actuala soție. Armina este femeia care a reușit să-l cucerească cu frumusețea ei. Mai mult, cei doi s-au căsătorit civil în decembrie anul trecut.

Cu ce se ocupă Maluma de la Insula Iubirii și soția lui, Armina, în Spania

Maluma și Armina au luat o decizie foarte importantă după ce au devenit soț și soție. Aceștia au hotărât că este mai bine să părăsească România. La scurt timp de la cununia civilă, cei doi s-au întors în Tenerife, locul pe care fosta ispită de la Insula Iubirii îl numește „acasă”.

Odată cu revenirea în Spania, Marcel s-a întors la vechiul job: de chelner într-un hotel de lux. De asemenea, și partenera lui și-a găsit de muncă, fiind recepționeră într-o altă locație exclusivistă din zonă.

„Am renunțat la România și m-am întors unde lucram înainte de Insula Iubirii. Mai exact la hotelul la care am lucrat ani buni, un hotel de 5 stele. Sunt chelner la bar. Armina lucrează la recepție, tot așa, la un hotel de 5 stele, aici lângă mine, la un alt hotel”, a dezvăluit Maluma de România, potrivit fanatik.ro.

Ce planuri de viitor are Maluma, fosta ispită de la Insula Iubirii sezon 8

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 are planuri mari de viitor. Acesta își dorește să își cumpere o casă și să își deschidă propria afacere.

„În curând am un proiect cu un prieten să organizăm ceva evenimente. O să închiriez o vilă șmecheră cu o piscină, cu multe alte chestii pentru că vreau să încerc să mă dezvolt pe turism. Vreau să fac asta mai ales pentru oamenii din România, să fiu și ghidul lor. Să le arăt cum stă treaba în Tenerife. Să îi duc unde sunt toate chestiile mai importante. Entertainment! Asta o să urmeze în curând! Pe lângă asta o să fac și o piesă aici, în Tenerife. O să filmez multe alte chestii mai mișto ca în România.

Mai puține distracții, mai multă muncă acasă. În viitorul apropiat urmează să-mi iau o casă aici, apartament. Casa am vrut să o iau de atunci, înainte să mă duc la Insula Iubirii, dar nu m-a lăsat banca, pentru că aveam contract de agenție. Acum am cum trebuie, contract direct cu cei de la hotel să pară definitiv, concret și credibil. În rest, mai nimic! Mă bucur de soare. Am revenit, să zic așa, la viața mea anterioară!”, a mai povestit Maluma, conform sursei citate.