Ce reacție a avut Claudia la difuzarea imaginilor cu decizia de a se despărți de Bogdan. Cum își justifica indirect acțiunile

Insula Iubirii sezonul 7 și-a scris ultimul capitol pe 27 august, duminică seara, când a fost difuzat deznodământul pentru fiecare cuplu. Finalul dintre Claudia și Bogdana a ținut cu sufletul la gură pe toată lumea și a adus emoții puternice, de la extaz la agonie. După o cerere în căsătorie și lacrimi care stăteau ca mărturie a dorului și a dragostei, la 6 luni după terminarea emisiunii, cei doi și-au spus adio.

În vreme ce mulți se așteptau ca cei doi să pășească de mână pe același drum al vieții, cărțile lor aveau să se separe la trei luni după ce au plecat din Thailanda. Bogdan a plâns și nu și-a putut stăpâni lacrimile în fața camerelor de filmat, mărturisind că știe unde a greșit, dar dorul față de cea pe care a cerut-o de soție l-a răpus.

Au trecut testul fidelității, dar nu au mai trecut celelalte obstacole apărute dincolo de camerele de filmat, în România, acolo unde viața lor a reînceput. Claudia a mărturisit la testimonialele filmate la 6 luni de la terminarea filmărilor că decizia sa este legată de stilul de viață al lui Bogdan.

Cum a reacționat Claudia la valul de mesaje pe care l-a primit cu privire la despărțirea de Bogdan. Iată cum își întărește decizia de a o lua pe drumuri separate, chiar dacă bărbatul i-a fost fidel

Claudia a republicat de mai multe ori un mesaj postat de Denisa Drăgan, o urmăritoare înfocată a emisiunii Insula Iubirii. Mesajul s-a viralizat pe rețelele de socializare și a fost postat de mai multe persoane, care au etichetat-o pe Claudia.

Deși nu a avut o reacție propriu-zisă la imaginile difuzate pe TV și la valul de mesaje care o criticau cu privire la decizia sa de a se separa de Bogdan, Claudia a transmis mesajul în mod repetat lăsând să se înțeleagă foarte clar că acesta este mesajul ei:

“Acum, cât de loial și iubitor a fost Bogdan pentru Claudia, asta nu esre de-ajuns. Aici ne-a învățat Claudia ceva foarte important pe noi femeile cu care sunt de acord! If he wanted, he would. So don’t settle for less than you are! (n.r Dacă ar fi vrut, ar fi făcut-o. Așa că nu te mulțumi cu mai puțin decât ești tu)

Mai pe românește, dacă voia schimbarea o făcea, așa că nu te mulțumi cu mai puțin decât ești tu!”, se arată în mesajul republicat de cel puțin 10 ori pe contul său de Instagram.

