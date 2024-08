Cum a ajuns Insula Iubirii să creeze „isterie națională”. Un psiholog a explicat fenomenul uluitor: „Ne-am uitat la noi, de fapt?”

Prezent în platoul Observator 12, psihologul Bogdan Cotigă a explicat motivele pentru care Insula Iubirii a devenit un fenomen național, atât în online, cât și în offline.

Insula Iubirii sezonul 8 a atins cote record de popularitate. Încă de la debut și pe parcursul celor 7 săptămâni, milioane de oameni au urmărit reality show-ul, devenit fenomen național. Iar totul a culminat cu un mega eveniment, la Berăria H, unde mii de participanți au privit cu sufletul la gură Finala Insula Iubirii sezonul 8 și deznodământul cuplurilor.

Cei prezenți au aplaudat și au strigat în cor atunci când Iustina l-a anunțat pe Cornel că este însărcinată sau în momentul în care ispita Diandra a spus că va pleca singură de pe Insulă. De la eveniment nu au lipsit nici Radu Vâlcan și ispitele sezonuluii 8 Insula Iubirii, iar spectatorii au stat la coadă pentru a se fotografia împreună.

Astfel, fără doar și poate, reality show-ul a creat o adevărată isterie națională, iar un psiholog a explicat motivele din spatele succesului răsunător.

Cum a ajuns Insula Iubirii fenomen național. Explicația psihologului: „Ne-am uitat la noi de fapt?”

Prezent în platoul Observator 12, psihologul Bogdan Cotigă a explicat motivele pentru care Insula Iubirii a devenit un fenomen național, atât în online, cât și în offline.

Comparat cu manifestările pe care fanii le au la meciurile de fotbal importante, specialistul a spus că, de fapt, este vorba de un „fenomen sociologic”.

„Este un show de familie, dar are toate ingredientele unui show de familie extinse. Are trădare, iubire, apar copii. Sunt toate interacțiunile. O să fac o comparație. Nu foarte populară: e ca și Biblia. Biblia e foarte populară și pentru că are toate aceste ingrediente. Nu este vorba numai de bârfă. Asta facem noi în fiecare zi”, a spus psihologul.

„Asta facem noi în fiecare zi? Ne-am uitat la noi de fapt?!”, a fost reacția gazdei jurnalului de la Antena 1.

Întrebat ce părere are despre cei care nu recunosc că se uită la Insula Iubirii, psihologul Bogdan Cotigă a răspuns: „Ca psiholog nu am voie să am o părere. Fiecare dintre noi, trăim iubire, dezamăgire, ură. Toate sentimentele umane. Că le trăim uitându-ne la televizor și gândindu-ne la viețile noastre, că le vedel la TV, noi știm despre ce fac acești oameni. Ei nu ne sunt cu nimic inferiori nouă. Pentru că Insula Iubirii conține sentimentele pe care le trăim noi în fiecare zi”.

Instituțiile statului au comentat fenomenul Insula Iubirii, la o postare devenită virală în mediul online

O postare făcută pe pagina de Facebook a unui site de streaming legată de Finala Insula Iubirii sezonul 8 s-a viralizat și a strâns reacții uluitoare. Candidați la prezidențiale, instituții foarte importante precum Ministere, Crucea Roșie au ținut să ia parte la fenomenul național general de reality show-ul de la Antena 1.

„Lăsați televizoarele în pace! Pentru cine vrea adrenalină, facem angajări și vă arătăm cum se sparg ușile la 6 dimineața… ușile acelea care chiar merită! Pentru informații accesează hub-ul de servicii al MAI - https://hub.mai.gov.ro/ - secțiunea Carieră MAI”, a fost reacția Ministerului Afacerilor Interne.

„Să aveți în vedere, dacă îl spargeți, că nu mai sunt foarte multe bilete la meciul cu Lituania. E primul meci acasă cu Mircea Lucescu selecționer. Și #GeneratiaDeSuflet are băieți frumoși”, a scris și Echipa națională de fotbal a României.

„Oare să intervenim cu apă sau să lăsăm drama să ardă până la final?”, a fost reacția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

„Nu va faceti griji ca si Netflix si Fiertzi se vad si pe telefon. Cel mai important este sa nu aruncati cu telefonul in TV. Va pupam!”, a glumit și Speak.

„E foarte simpatică emulația. Chiar dacă cu interes de marketing și publicitate. Ne aduce aminte că din când în când, suntem impreună”, a adăugat specialistul despre ce s-a întâmplat în mediul online”,