Cum arată acum Diana de la Insula Iubirii Sezonul 3. Schimbarea radicală de look a făcut-o de nerecunoscut

Diana Constantin, concurentă la Insula Iubirii Sezonul 3, a trecut printr-o transformare de look radicală. Cu ce se ocupă acum după ce i-a dat uitării pe Ben, Andi și Aurel de la Insula Iubirii!

Diana Constantin a participat la Insula Iubirii în Sezonul 3 cu fostul ei iubit, Ben, alături de care a făcut istorie la acea vreme.

Cei doi au venit să își testeze iubirea foarte siguri pe ei și deși părea că nimic nu o să le facă relația să se clatine, aceasta s-a încheiat mult mai repede decât s-ar fi așteptat, deoarece Diana a căzut în ispită cu Andi Constantin la scurt timp după ce a ajuns pe insulă.

Pentru că relația cu ispita Andi nu s-a concretizat după emisiune, Diana și-a găsit alinarea în brațele altui bărbat, la care nimeni nu se aștepta. Este vorba despre Aurel, concurentul din același sezon Insula Iubirii care venise alături de Alexandra, iubita lui din perioada respectivă.

Diana s-a întors la Insula Iubirii și în sezonul 5, de data aceasta alături de Aurel, însă nici relația lor nu a fost menită să funcționeze, cei doi plecând separați din emisiune.

Acum se pare că tânăra a uitat de toți cei 3 bărbați și se axează mai mult pe carieră și pe propria fericire.

Iată cu ce se ocupă acum Diana Constantin și prin ce schimbare de look spectaculoasă a trecut!

Cum arată acum și cu ce se ocupă Diana de la Insula Iubirii Sezonul 3

În prezent Diana Costantin are propria afacere pe care o promovează în mediul online ori de câte ori are ocazia, și deși pare că lucrurile sunt bune pentru ea, aceasta nu s-a sfiit să recunoască că a trecut și printr-o perioadă mai puțin bună atunci când a fost nevoită să facă videochat pentru a se putea întreține.

Acest lucru se întâmpla la scurt timp după pandemia de COVID-19, scrie Spy News, fosta concurentă motivând că nu a văzut o altă variantă prin care ar fi putut să se descurce pe plan financiar la perioada respectivă.

Până să ajungă să aibă afacerea cu florăria din prezent, Diana a fost o perioadă și cosmeticiană, meserie despre care spunea că este mulțumită și pe care susținea că o face cu plăcere. Cu toate acestea, se pare că de doi ani lucrurile au luat o nouă direcție, fosta concurentă fiind focusată doar pe propria afacere.

Diana nu a trecut doar prin schimbări radicale pe plan profesional, ci a îndrăznit și mai mult, apelând la o transformare de look care a făcut-o de nerecunoscut.

Tânăra a renunțat la părul scurt și brunet și a adoptat o nuanță șatenă. Nici aparițiile ei nu mai sunt atât de îndrăznețe cum erau în urmă cu ceva ani, aceasta îndreptându-se spre o altă direcție cu totul neașteptată.

Diana nu mai pare deloc tânara „materialistă” așa cum o numea fostul ei iubit, Ben, din sezonul 3, ci demonstrează că poate să se întrețină singură pe propriile ei puteri.

„Insula iubirii mi-a oferit multe lecții din care am învățat. Am învățat că dacă un om te jignește, atunci nu te iubește. Ceea ce am trăit cu Ben și cu alte persoane, adică faptul că m-am purtat urât, totul mi s-a întors apoi în fosta relație de patru luni și am ajuns să fiu eu jignită. Am fost patru luni într-o relație de parcă eram eu într-o relație cu mine, cea veche. Mi-am primit lecția de la viață”, spunea Diana Constantin despre relația cu fostul ei partener potrivit sursei citate anterior.

Iată cum arată acum Diana Constantin, concurenta care a rămas în istoria emisiunii datorită frazelor ei celebre și reacțiilor ei extrem de expansive de la acea vreme!

