Ispitele Diandra și Beni, prima apariție TV în calitate de cuplu. Cum a început relația, de fapt: „Aveam altă părere despre ea”

Ispitele Diandra și Beni de la Insula Iubirii, sezonul 8 au acordat primul interviu în calitate de cuplu. Tinerii îndrăgostiți au vorbit despre relația lor, iar fata a explicat de ce inițial a negat că formează un cuplu.

Ispitele Diandra și Beni de la Insula Iubirii, sezonul 8 au bifat prima apariție la TV în calitate de cuplu, la matinalul de la Antena Stars. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care s-a legat pe neașteptate. Deși pe Insula nu au petrecut timp împreună, odată întorși din Thailanda, au descoperit că au foarte multe lucruri în comun.

Cum a început relația dintre Ispitele Diandra și Beni de la Insula Iubirii, sezonul 8. De ce fata a negat inițial că formează un cuplu

Chiar dacă și-au dorit să fie discreți la început, ochii vigilenți au fanilor i-au dat de gol. Cu toate acestea, la acel moment, fata a negat că ea și Beni formează un cuplu. Între timp, ei au recunoscut că sunt într-o relația și au început să se afișeze din ce în ce mai mult împreună, în mediu online.

Iar acum, cei doi îndrăgostiți au oferit primul interviu în calitate de cuplu. Diandra a explicat cum a început relația lor, în timp ce Beni a dezvăluit că avea o altă părere desprea cea care acum i-a devenit iubită.

„Între noi a fost o chestie super spontană. Noi ne știam de la emisiune, dar acolo nu am interacționat, spre deloc. Pe final, când ne-am întors acasă am mai schimbat câteva vorba, dar nu am avut atunci vreo interacțiune. Ne-am revăzut la Sighișoara, era un eveniment acolo. Eu am plecat cu o prietenă de la Cluj, nu știam că el va fi acolo, ne-am întâlnit întâmplător. Și de aici îl las pe el să povestească”, a declarat ispita Diandra de la Insula Iubirii, sezonul 8.

„Adevărul? Avea o părere diferită despre Diandra, dar mi-am schimbat-o imediat când am cunoscut-o la Sighișoara. Pe Diandra am observat-o în aeroport, când am plecat din Thailanda. Avea figuri. Abia m-a salutat, cu jumătate de gură. Apoi la Timișoara cu toată gura”, a adăugat și o iubitul ei, ispita Beni.

La partenerul său, fata spune că îi place cel mai mult că este implicat și sunt foarte apropiați și simte că îi poate spune orice. Cât despre experiența de la Insula Iubirii, sezonul 8 tânăra a declarat că „m-a adus într-un punct foarte bun al vieții mele. Dacă ar fi să mă întrebi dacă aș repeta experiența, acum clar nu ar mai fi cazul, dar a venit la momentul potrivit. Schimbarea s-a produs și pe parcursul emisiunii, finalul a venit mai neașteptat pentru public”.

În prezent, relația celor două ispite decurge natural și încă sunt în faza de cunoaștere. Cei doi nu s-au mutat încă împreună, Diandra locuind la Cluj și Beni în Alba.

„Nu se știe pe viitor ce va fi. Mi-aș dori să fie tot așa sau mai bine. Mai bine de atât nu se poate, să vedem când se termină mierea. Ea mănâncă multă miere”, a mai glumit băiatul.

Legat de faptul că inițial a negat relația, ea a explicat de ce a avut această atitudine. „Noi, când am început, eu am fost la Alba la el și i-am spus de la început că mi-ar fi plăcut să fim mai discreți, lucru care oricum nu s-a putut, era evident, ca să nu ne agaseze lumea. Nu voiam să fie o chestie în văzul tuturor, tocmai pentru că simțeam liniște cu el și nu voiam să se interpreteze că o facem doar pentru public”, a povestit aceasta