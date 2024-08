De ce Oana Monea nu a mai participat la Insula Iubirii ca ispită. Ce a făcut-o să renunțe la acest gând

Oana Monea se numără printre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii. De-a lungul celor două sezoane în care a participat, tânăra a reușit să cucerească băieții din cuplu cu frumusețea deosebită și sensibilitatea ei. În sezonul 8 al reality show-ului, blondina a decis să stea departe de Thailanda. Iată care este motivul.

Cel mai nou sezon din Insula Iubirii a fost o adevărată surpriză pentru telespectatori. Aceștia au fost fascinați de noile ispite, de cuplurile care au venit să își testeze fidelitatea, dar și de relațiile care s-au construit în Thailanda.

Publicul de acasă a fost uluit atunci când a descoperit că Oana Monea nu se numără printre „tentațiile” feminine de anul acesta. Mulți se așteptau să o revadă pe blondină pe micile ecrane ale televizoarelor.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Oana Monea a reușit să cucerească, în sezoanele 6 și 7 ale reality show-ului, câte un concurent. La prima sa apariție pe insulă, tânăra a alegat o relație deosebită cu Sebastian Dascălu.

Citește și: Reacția savuroasă a lui David Popovici la meme-ul cu Marcel de la Insula Iubirii în valuri. Ce i-a transmis campionul ispitei

Articolul continuă după reclamă

După prima experiență trăită în Thailanda, blondina a revenit pe sticlă și sezonul următor. Prezența ei la Insula Iubirii a fost un prilej de bucurie pentru Marius Moise, fostul iubit al Biancăi Giurcă. Bărbatul s-a apropiat atât de mult de Oana Monea încât a reușit să cadă în ispită.

Care este motivul pentru care Oana Monea a renunțat la rolul de ispită în sezonul 8 Insula Iubirii

Tânăra s-a bucurat din plin de fiecare moment petrecut pe insulă. Aceasta a cunoscut oameni noi, s-a descoperit pe ea și a legat relații frumoase de prietenie în cele două sezoane de la Insula Iubirii.

De-a lungul emisiunii, blondina a realizat că își dorește lângă ea un bărbat asumat, tandru și responsabil. Așadar, Oana Monea a renunțat la rolul de ispită din Thailanda pentru a se concentra asupra vieții amoroase și afacerii sale.

Mai mult, tânăra se afla într-o relație atunci când au început filmările pentru noul sezon al reality show-ului. Oana Monea a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat pe care a preferat să-l țină departe de ochii curioșilor.

Cuplul lor a durat aproximativ un an, cu o mică pauză. Pentru că au existat mai multe neînțelegeri, tânăra și fostul ei iubit au decis să meargă pe drumuri separate.

Citește și: Insula Iubirii sezon 8, 14 august 2024. Maria a fost rănită când a văzut imaginile cu momentul intim dintre Dani și Mădălina

„Nu am mai fost pentru că am fost într-o relație, relație care a durat undeva la zece luni, cu o mică întrerupere, și apoi încă două luni, deci un an de zile în totalitate și pentru relația aceasta, eu nu am fost la insulă, pentru că nu aveam ce să fac acolo. Nu aveam cum să interacționez cu cineva, nu ar fi fost corect nici față de mine, nici față de el (...) Unele lucruri îmi place să rămână personale. Așa cum a funcționat un an de zile de la distanță, e posibil să fi funcționat și mai bine dacă nu erau anumite lucruri mici, dar deranjante, dar nu aș vrea să discut asta în mediul online, pentru că e o chestie personală”, a povestit Oana Monea într-un live, conform spynews.ro.