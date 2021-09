Elena Stroe, fosta concurentă de la "Insula Iubirii", a primit moștenire o casă de la un englez. Cât de bine arată acum bruneta

Elena Stroe a venit în cadrul emisiunii alături de iubitul său de atunci, Sasha. Cei doi au fost mai pregătiți ca niciodată să își testeze sentimentele, dar și relația, însă lucrurile nu au mers așa cum se așteptau ei.

Tânărul a început să se simtă atras de ispita Maria Ilioiu încă din primele zile în Thailanda, iar Elena Stroe a legat o conexiune foarte specială cu ispita Tomiță. Timpul a trecut, iar foarte puțini sunt cei care știu cât de frumoasă s-a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii și cât de bine îi merge.

Ce mai face și cum arată acum Elena Stroe, fosta concurentă de la Insula Iubirii

Se pare că Elena Stroe duce o viață foarte frumoasă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a oferit detalii neștiute într-un interviu pentru Antena Stars despre casa pe care a moștenit-o de la un englez, de pe malul mării.

Întrebată despre povestea casei în care locuiește, focoasa brunetă a oferit un răspuns ferm și direct: "Am ajutat o persoană să se mute în România prin 2016, un cetățean englez. Și-a dorit foarte mult să se mute aici definitiv, iar atunci a apelat la ajutorul meu, să îi găsesc o locuință. I-am găsit această locuință, am negociat foarte mult la preț pe vremea aia, a fost destul de ieftină."

Elena Stroe a dezvăluit faptul că locuința a costat 36 mii de euro și este extrem de mulțumită de aceasta.

"E o locuință foarte mică. Am încercat să fac în așa fel încât să mi lase și mobila proprietarul. În toți acești ani veneam ocazional aici, aveam grijă de această persoană care nu avea o stare de sănătate foarte bună.", a declarat ea la Antena Stars.

Tânăra a povestit și despre cum l-a cunoscut pe omul care i-a lăsat moștenire superba casă de la malul mării: "M-a abordat pe Internet, cred că îi plăceau româncele destul de mult. A fost îndrăgostit de o puștoaică care pusese ochii și pe casă. L-am ajutat cumva să deschidă ochii și să nu facă o prostie, pentru că era munca lui de o viață. Așa ne-am împrietenit. (...) Pe atunci avea 62 de ani. Cu timpul i s-a agravat starea de sănătate, eu am avut grijă de el împreună cu familia mea. Din păcate, a decedat în toamna anului 2020, noi am rămas cu casa pentru că am fost singurii prieteni din România pe care i-a avut."

"Avea copii în Anglia, doar că pe aceștia nu i-a interesat starea de sănătate a tatălui lor. Eu păstram legătura cu ei mereu.", a mai dezvăluit Elena Stroe.

De asemenea, se poate observa din materialul de la Antena Stars faptul că fosta concurentă de la Insula Iubirii este de o frumusețe răpitoare. Tânăra se mândrește cu cele mai frumoase trăsături ale feței, dar și cu un trup de invidiat.