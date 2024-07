Exclusiv | Ema și Răzvan Kovacs, despre impactul emisiunii Insula Iubirii. Ema a început să plângă în timpul interviului

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au fost concurenți la Insula Iubirii în sezonul 7. Cei doi au trecut prin momente dificile atunci când Răzvan a căzut în ispită.

În ciuda obstacolelor care au stat în calea fericirii lor, la finalul emisiunii cei doi au plecat împreună acasă, deși Ema nu era dispusă să îl ierte.

Ulterior, după mai multe discuții, Ema și Răzvan Kovacs au decis să se împace, iar ea a rămas însărcinată. Cei doi s-au cununat civil chiar înainte ca Ema să nască.

Ema și Răzvan au vorbit despre experiența de la Insula Iubirii

Acum ei formează o familie frumoasă alături de copii lor, Noah, băiețelul Emei dintr-o altă relație și Luna, fetița ei și a lui Răzvan.

Răzvan a povestit că atunci când au ales să împărtășească ce sex are bebelușul lor, s-au decis că dacă își cheamă prietenii și rudele, ar fi bine să profite de ocazie și pentru a face cununia civilă.

A trecut un an de atunci, iar viața lor s-a schimbat în bine. Se bucură împreună de copiii lor, Ema fiind complet dedicată creșterii și educației micuților, în timp ce Răzvan e DJ la evenimente private.

“A fost un an în care am învățat să fiu mamă pentru doi. A fost un an greu, un an frumos. Adică toate greutățile pe care le-am avut ne-au făcut să fim mai temperați”, a povestit Ema.

Ema a mai spus că Răzvan a învățat să fie tată de fetiță și asta a schimbat ceva în el pentru că și-ar dori, dacă ar fi posibil, ca Luna să nu aibă iubit până la 30 ani.

“Cumva ea mi-am dorit din totdeauna un băiețel și o fetiță, deși acum nu știu dacă eram neapărat pregătit să devin tată de fată după toate blestemele pe care le-am tras în ultima perioadă”, a povestit Răzan.

Răzvan a vorbit și despre cât de atașat e Noah de Luna și cât de grijuliu e cu surioara lui mai mică. Ema a adăugat că cei doi copii seamănă foarte mult și sunt foarte energici.

Ema a vorbit și despre faptul că nu și-ar dori ca cei doi copii ai ei să simtă vreodată o discrepanță pentru că nu au avut același tată.

“De când sunt în relație cu Răzvan am zis că dacă o să avem un copil mi-aș dori să nu fie foarte mare discrepanța între ei, să nu simtă vreodată că nu au avut același tată și chiar dacă eu cumva mă simt mamă purtătoare pentru că nu seamănă foarte mult cu mine, nici Luna, nici Noah, ei între ei seamănă foarte mult și atunci pentru mine este perfect”, spune Ema.

Legat de experiența de la Insula Iubirii, sezonul 7, Răzvan a declarat că pentru el a fost o experiență frumoasă și că ar repeta-o.

“Nu regret ce s-a întâmplat acolo pentru că am fost noi, nu am purtat niște măști. Nu am venit cu planul făcut de acasă”, a povestit Răzvan.

“Lumea mă întreabă cu cât m-au plătit cei de la Insula ca să jucăm atât de bine”, a adăugat și Ema, susținând că pe insulă fiecare a făcut ce a simțit.

Răzvan a mai spus că el crede că Ema are anumite regrete față de cum s-a purtat ea în emisiune, și anume, faptul că nu s-a distrat și nu a trăit mai intens experiența de acolo.

Ema a explicat că nu regretă că a participat la emisiune și că ce a trăit acolo a făcut-o să vadă ulterior lurcurile cu alți ochi și să trăiască totul mult mai intens. Dacă ar putea, ea ar retrăi această experiență pe care i-a oferit-o Insula.

“Dumnezeu iartă, Ema nu”, a răspuns Răzvan când a fost întrebat dacă Ema l-a iertat pentru faptul că a căzut in ispită pe Insula Iubirii.

“Am învățat să trăiesc din nou pentru mine și omul de lângă mine să merite să fie lângă mine”, a completat Ema, care susține că și-a învățat lecția.

“Soția mea, te-am chemat săptămâna trecută la notar să divorțăm și n-ai vrut”, i-a zis Răzvan în glumă, complet surpins de atitudinea pe care o are Ema.

“Aștept divorțul ca să mă duc ispită la Insula”, a zis Ema râzând.

Întrebat fiind dacă mai are aplicația de urmărire pe telefon, Răzvan a zis că încă mai are una, dar nu îi mai arată locația.

“Am ajuns la concluzia că un om poate să te înșele cu tine de mână”, a spus Ema, care pare că încă are temeri și îndoieli atunci când vine vorba de Răzvan.

Ema nu s-a putut abține să nu îl înțepe pe Răzvan.

“Trebuia să vin cu altcineva aici la interviu”, zice Ema.

“Vrei să-l sun pe Romeo?”, a întrebat-o Răzvan.

Cei doi au spus că au ales să continue împreună, chiar dacă știu că putea trăi și separat, unul fără altul. Ema și Răzvan au spus că împreună le e mult mai bine și pot trece acum peste orice greutăți.