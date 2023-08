Finala Insula Iubirii sezonul 7. Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au părăsit Insula Iubirii sezonul 7 separat. Ce au făcut după show

Ema Oprișan a anunțat faptul că ea și Răzvan Kovacs vor părăsi Insula Iubirii sezonul 7 separat. După ce au revenit în România, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Aceștia au făcut cununia civilă și au anunțat că urmează să devină părinți.

După 21 de zile petrecute în Thailanda, testul fidelității a ajuns la final pentru Răzvan Kovacs și Ema Oprișan. Cei doi s-au întâlnit la un ultim bonfire și au avut astfel ocazia să stea de vorbă, să lămurească anumite lucruri și să caute răspuns la întrebările care încă mai există. La ultima ceremonie a focului, concurenta a decis ca ea și Răzvan să plece din Thailanda separat. După emisiune, însă ceva neașteptat s-a întâmplat între cei doi. Cei doi au făcut cununia civilă și s-a aflat cine au fost nașii.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au părăsit Insula Iubirii sezonul 7 separat. După emisiune, cei doi au făcut cununia civilă și au anunțat că vor deveni părinți

În ediția 20 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Răzvan Kovacs s-a întâlnit cu Ema Oprișan la ultima ceremonie a focului. Cei doi s-au confruntat și imaginile prezentate de Radu Vâlcan pe tabletă l-au stânjenit pe concurent.

„Tind să cred că am forțat prea mult lucrurile, recunosc că am sărit calul. Văzând din partea asta a ecranului, recunosc că am sărit calul”, a mărturisit Răzvan Kovacs.

Citește și: Finala Insula Iubirii sezonul 7. Răzvan Kovacs și Ema Oprișan s-au întâlnit la ultima ceremonie a focului. Ce și-au spus

„Are dreptate. Eu nu am simțit nevoia să lupt. M-am gândit la faptul că dacă Ema a ajuns în punctul în care să pună stop, indiferent ce aș face eu acum, poate plecam împreună. Dar poate ajungeam acasă și veneau reproșurile și ne despărțeam acasă. Cred că amândoi ne-am complăcut în situația asta și cred că mai puteam să mai trăim p perioadă cu ea, dar cred că mai devreme sau mai târziu se ajungea la același punct”, a mai zis tânărul la testimonial.

Tot la bonfire, Răzvan Kovacs a dezvăluit faptul că, pentru el, ispita Daria Cuflic a fost „doar o fată drăguță alături de care s-a simțit bine și atât”. Concurentul a luat-o de mână pe Ema și a încercat s-o convingă că pe ea o iubește, dar bruneta a respins ulterior mâna acestuia, dar și vorbele lui.

„Ai demonstrat încă o dată că îți bați joc de mine. Mă bucur că ai trăit intens tot ce a fost aici. Ai fost șmecher ca bărbat, ai făcut-o și pe Ema și pe Daria”, a zis concurenta supărată.

„Mă ia capul! Am fost ispita supremă”, a fost reacția tânărului.

Citește și: Cum arată fosta soție a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii. Femeia seamănă izbitor cu Ema Oprișan

La final, Ema Oprișan a anunțat faptul că va părăsi Insula Iubirii sezonul 7 singură.

„Plec singură, te rog să-i oferi inelul Dariei!”, a zis bruneta, dându-i inelul de logodnă.

„O iubesc pe Ema, apreciez că nu a făcut ce a făcut Răzvan pe insula cealaltă, o să-mi cer scuze pentru ceea ce a văzut. Dar concluzia este că plecăm separat. A trebuit să vin aici ca să văd ce urât se văd gesturile astea din exterior”, a zis Răzvan Kovacs, la utlima ceremonie a focului.

Tot la ultimul bonfire a venit și ispita Romeo Vasiloni, care a avut ocazia să își spună adevăratele sentimente. A fost momentul confesiunilor nu doat pentru el, ci și pentru Ema Oprișan, care a spus ce a însemnat el pentru ea.

„A fost oaza mea de schimbare și de bucurie aici, când eu eram la pământ”, a mărturisit bruneta.

Citește și: Au venit despărțiți Ema Oprișan și Răzvan Kovacs la Insula Iubrii sezonul 7? Detaliile nedifuzate la TV care au ieșit la iveală

„Sunt impresionat. Mă așteptam, pentru că ea e o femeie minunată, așa cum a arătat. Chiar m-am îndrăgostit de tine, îmi pasă de tine. E ciudat, dar asta simt. Pe măsură ce ne-am cunoscut am descoperit în ea o femeie minunată cu totul”, a fost confesiunea făcută de ispită.

„Mi-aș dori să spun că plec alături de Romeo, dar cred că în momentul ăsta am nevoie să o redescopăr pe Ema. Sper că poate viața asta o să ne reîntâlnim”, a zis concurenta.

„Cu siguranță o să ne reîntâlnim. Avem o viață înainte”, a fost replica ispitei.

După emisiune, Ema Oprișan și-a dat seama că nu poate renunța la Răzvan Kovacs, așa că cei doi s-au împăcat și au început din nou o relație. Au anunțat că vor deveni părinți și au făcut chiar și cununia civilă. Surprinzător, nașii lor au fost chiar Iulian Clonț și Cristina Rancov

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.