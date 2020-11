Geanina de la „Insula iubirii”, de nerecunoscut! Cum arată azi soția lui Costas, la un an după ce a născut

Iată totuși că timpul a trecut și soarta i-a adus din nou împreună pe cei doi. Costas și Geanina s-au căsătorit și au devenit părinții unui băiețel superb, pe nume Denis, care în prezent are zece luni.

Extrem de activi pe rețelele de socializare, cei doi foști concurenți de la emisiunea „Insula iubirii” postează des pe paginile lor de Instagram fotografii cu băiețelul lor, dar și cu ei.

Fanii au descoperit că cei doi par mai fericiți ca niciodată, mai ales de când au devenit părinți. Cu un look schimbat față de acum am văzut-o în Thailanda, Geanina pare să se descurce de minune în rolul de mamă. Deși a născut, bruneta are grijă să se mențină într-o formă de zile mari.

Geanina Obreja de la „Insula iubirii (sursa foto: instagram)