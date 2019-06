Geanina, reacție uluitoare la imaginile cu iubitul ei și ispita Nicoleta! Radu Vâlcan: „Eu am senzația că faci mișto de mine”

Geanina a avut o reacție uluitoare la imaginile compromițătoare cu iubitul ei, Costas, și ispita Nicoleta. Radu Vâlcan i-a spus tinerei că are senzația că aceasta glumește.

„Din acele imagini nu se vede. Îmi trebuie ceva mai concret. Vreau să se ajungă până la asta (Costas să facă amor cu Nicoleta, n.r.)”, a spus Geanina, după ce l-a văzut pe Costas acceptând gesturi tandre din partea ispitei Nicoleta.

„Eu am senzația că faci mișto de mine”, i-a răspuns Radu Vâlcan, spunându-i că fluctuațiile ei de atitudine dovedesc imaturitate.

„Eu nu mă simt îndeajuns de matură. Oricum, una peste alta, mă simt super dezamăgită. Nu mă așteptam. Nu îi este dor de mine. Sunt dezamăgită. Chiar nu mă așteptam – ce am vorbit acasă și ce face el aici. Am vorbit că venim să ne distrăm, că nu o să facă nimic, că el vrea să mă ceară în căsătorie, a zis că vrea un copil cu mine, iar acum mai are să facă și el nuntă aici”, a mai spus Geanina.

„Eu nu știu cum să stau mai departe de băieți și el… Să facă ce vrea. Sunt luată de proastă”, a ținut ea să adauge.

