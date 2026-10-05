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Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți

Lorenzo din sezonul 10 Insula Iubirii are 3 copii dintr-o căsnicie anterioară. Iată imagini cu partenerul Nattashei alături de cei 3 băieți. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 11:45 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 11:51
Lorenzo, imagini cu băieții lui | Antena 1
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La Insula Iubirii, Lorenzo a mărturisit că a trecut printr-un divorț de femeia care i-a dăruit 3 copii. Concurentul a mărturisit că faptul că Nattasha are o relație bună cu cei 3 băieți ai lui, a cântărit foarte mult în relație „Sunt un om divorțat, am 3 copii. Nu e ușor să accepți pe cineva cu 3 copii și să te și implici”, a spus Lorenzo la Insula Iubirii.

Lorenzo a publicat pe rețelele sociale imagini în care apare cântând în mașină alături de cei 3 băieți ai lui. De asemenea, partenerul Nattashei Black s-a filmat în timp ce gătea sarmale, ajutat fiind de băieții lui.

Imagini cu cei trei copii ai lui Lorenzo

Ce trei băieți în vârstă de 5, 7 și 9 ani locuiesc în același oraș cu tatăl lor. Concurentul Insula Iubirii a precizat că este sensibil când este vorba despre copiii lui.

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„M-a atras cum Nattasha s-a comportat cu copiii mei. Am zis să îmi dau și eu o șansă, pentru că există viață și după divorț. Pur și simplu, am ales să mă las dus de val. Copiii sunt bine. Stau la 5 minute de mine. Timpul meu cu ei există. Mă bucur că locuiesc cu ei în același oraș”, a declarat Lorenzo

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Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo) sunt stabiliți în Marea Britanie, au 31 de ani și au venit la Insula Iubirii, show care face parte din programul TV Antena 1, pentru a-și testa relația de un an și șapte luni.

Spre surprinderea multor persoane, ea are o meserie atipică, este dominatoare, în timp ce el este excavatorist și creator de conținut, fiind cunoscut de pe TikTok, acolo unde a reușit să aibă mai multe materiale virale.

Lorenzo la Insula Iubirii

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