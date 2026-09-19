Lorenzo a făcut o dezvăluire inedită la Insula Iubirii, chiar în cadrul primului bonfire al băieților.

Lorenzo, dezvăluire neașteptată despre viața sa personală la Insula Iubirii. Ce a spus despre fosta căsnicie și cei trei copii | antena 1

Lorenzo a făcut o dezvăluire importantă despre viața sa personală și a povestit că a fost căsătorit și are trei copii.

Lorenzo, dezvăluire neașteptată despre viața sa personală la Insula Iubirii

Concurentul a vorbit deschis despre trecutul său, dar și despre relația pe care o are în prezent și despre faptul că partenera sa a acceptat nu doar trecutul lui, ci și responsabilitățile pe care le presupune faptul că este tată.

În timpul discuției, Lorenzo a recunoscut că, la început, anumite lucruri legate de relația sa nu i-au fost ușor de acceptat. În timp, însă, spune că situația s-a schimbat, iar acum nu mai are aceeași problemă.

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„La început nu am fost, acum nu mai am nicio problemă. Referitor la ce face și nu oricine poate accepta”, a spus Lorenzo, făcând referire la activitatea partenerei sale și la faptul că nu este o situație pe care orice persoană ar putea să o accepte cu ușurință.

Lorenzo a vorbit și despre motivele pentru care consideră că partenera sa continuă să facă ceea ce face. Din perspectiva lui, există atât o componentă financiară, cât și una legată de plăcere.

„Eu cred că face din ambele, plăcere și bani”, a explicat concurentul.

„Sunt un om divorțat, am 3 copii. Că mă acceptă și cu copii”, a mărturisit Lorenzo.

Ce spune Lorenzo

Concurentul consideră că faptul că partenera sa îl acceptă alături de cei trei copii este un lucru important și nu unul care trebuie trecut cu vederea.

El a explicat că nu este simplu ca cineva să intre într-o relație cu o persoană care are deja trei copii și, mai mult decât atât, să ajungă să se implice în viața acestora.

„Nu e ușor să accepți pe cineva cu 3 copii și să te și implici”, a spus Lorenzo.

Lorenzo pare să aprecieze faptul că persoana de lângă el a ales să accepte această realitate și să se implice, chiar dacă relația vine cu responsabilități suplimentare. Pentru el, acceptarea copiilor și asumarea unei astfel de relații reprezintă un aspect semnificativ al legăturii dintre doi oameni.