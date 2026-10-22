Imagini de senzație cu Dima Roșca de la Insula iubirii și Naba Salem. Ispita, în mâini, peste brunetă: „Mă simt în pericol”

Dima Roșca a făcut senzație la Insula iubirii cu momentele de acrobație și a surprins-o și pe Naba Salem cu un astfel de moment. Ispita masculină a stat în mâini, peste brunetă. Asta nu a fost tot, asta pentru că ispita din culise a venit și cu o serie de întrebări pentru ispitele masculine.

Dima Roșca a făcut senzație la Insula iubirii cu momentele de acrobație. Ispita are 33 de ani și este acrobat și antrenor de gimnastă. Bărbatul a reușit să o surprindă pe Naba Salem, atunci când ispita a stat în mâini, peste brunetă, în timp ce ea voia să afle detalii din culise.

Dima Roșca de la Insula iubirii, în mâini, peste Naba Salem

Dima Roșca nu s-a rezumat doar la a face momente de acrobație în fața celor cinci concurente, ci a implicat-o și pe Naba Salem. Ispita masculină a stat în mâini, peste brunetă. Naba Salem a izbucnit în hohote de râs. Și Dima Roșca s-a amuzat teribil, mai ales de reacția brunetei.

Dar Naba Salem nu venise pentru a fi implicată în momentele de acrobație ale lui Dima Roșca, ci venise să le propună ispitelor masculine un joc de imaginație. Răspunsurile au stârnit hohote de râs.

Articolul continuă după reclamă

Ce declara Naba Salem înainte de premiera sezonului X

Dacă în sezonul 9 a fost ispită, în sezonul 10, Naba Salem este ispita de culise, fiind cea care ia la întrebări ispitele masculine.

Bruneta a recunoscut că nu a stat prea mult pe gânduri când i s-a propus acest rol, mărturisind că sezonul X se anunță unul incendiar.

Citește și: Ce s-a întâmplat, de fapt, în mare între Narcis și Bianca de la Insula Iubirii. Ispita: "Am vrut ca ea să nu-și dea seama..."