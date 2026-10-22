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Imagini de senzație cu Dima Roșca de la Insula iubirii și Naba Salem. Ispita, în mâini, peste brunetă: „Mă simt în pericol”

Dima Roșca a făcut senzație la Insula iubirii cu momentele de acrobație și a surprins-o și pe Naba Salem cu un astfel de moment. Ispita masculină a stat în mâini, peste brunetă. Asta nu a fost tot, asta pentru că ispita din culise a venit și cu o serie de întrebări pentru ispitele masculine.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 16:41 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 17:32
Dima Roșca de la Insula iubirii, în mâini, peste Naba Salem | Instagram - Insula iubirii
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Dima Roșca a făcut senzație la Insula iubirii cu momentele de acrobație. Ispita are 33 de ani și este acrobat și antrenor de gimnastă. Bărbatul a reușit să o surprindă pe Naba Salem, atunci când ispita a stat în mâini, peste brunetă, în timp ce ea voia să afle detalii din culise.

Dima Roșca de la Insula iubirii, în mâini, peste Naba Salem

Dima Roșca nu s-a rezumat doar la a face momente de acrobație în fața celor cinci concurente, ci a implicat-o și pe Naba Salem. Ispita masculină a stat în mâini, peste brunetă. Naba Salem a izbucnit în hohote de râs. Și Dima Roșca s-a amuzat teribil, mai ales de reacția brunetei.

Dar Naba Salem nu venise pentru a fi implicată în momentele de acrobație ale lui Dima Roșca, ci venise să le propună ispitelor masculine un joc de imaginație. Răspunsurile au stârnit hohote de râs.

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Ce declara Naba Salem înainte de premiera sezonului X

Dacă în sezonul 9 a fost ispită, în sezonul 10, Naba Salem este ispita de culise, fiind cea care ia la întrebări ispitele masculine.

Bruneta a recunoscut că nu a stat prea mult pe gânduri când i s-a propus acest rol, mărturisind că sezonul X se anunță unul incendiar.

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