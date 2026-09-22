Schimbare clară pentru Dima Roșca, ispita de la Insula Iubirii. În urmă cu 3 ani era total diferit, cu părul lung și blond. Astăzi nu l-ai recunoaște deloc, poate doar prin prisma faptului că este și mai priceput în arta sa, iar mișcările pe care le face la bară sunt extrem de fluide.

Cum arăta Dima Roșca, ispita Insula Iubirii, în urmă cu 3 ani. Blond și cu părul lung, nu îl recunoști deloc | antena 1

La doar 33 de ani, Dima Roșca se poate lăuda cu o carieră impresionantă în lumea sportului. Campion mondial în domeniul său și fondator al Pole Dance Academy, acesta a decis să accepte provocarea de a participa la un nou show, convins că apariția sa poate aduce un plus de originalitate.

Cum arăta Dima Roșca, ispita Insula Iubirii, în urmă cu 3 ani

Dima Roșca spune că a privit participarea la emisiune ca pe o experiență diferită, care îi oferă ocazia să iasă din zona cu care publicul este obișnuit să îl asocieze. Pentru el, momentul reprezintă o oportunitate de a arăta o altă latură a personalității sale și, în același timp, de a aduce ceva nou în fața telespectatorilor.

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„Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, povestea Dima Roșca înainte de debutul show-ului.

Dima Roșca, o carieră construită prin sport

Performanțele sale sportive reprezintă una dintre principalele sale carte de vizită. De-a lungul anilor, Dima Roșca și-a construit un nume în domeniul pole dance-ului, disciplină care presupune forță, flexibilitate, coordonare și foarte multă pregătire fizică.

Urmărește Insula Iubirii, vineri de la 20:30 și sâmbătă de la 20:00, la Antena 1

Experiența acumulată în competiții l-a ajutat să ajungă la performanțe importante și să își transforme pasiunea într-o activitate profesională. În prezent, prin intermediul Pole Dance Academy, acesta este implicat și în pregătirea celor care vor să descopere acest sport și să își dezvolte abilitățile.

Dincolo de performanțele sportive, apariția sa în show a atras atenția și prin schimbarea de imagine pe care publicul o poate observa în timp. În 2023, Dima Roșca avea un look diferit față de cel cu care este asociat în prezent. La acea vreme, sportivul era blond și purta părul lung, imagine care îi oferea un stil aparte.

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Acum, la 33 de ani, Dima Roșca intră într-o nouă etapă a carierei sale, de această dată în fața camerelor de filmat. Cu experiența acumulată în sport și cu dorința de a aduce ceva diferit în emisiune, campionul mondial este pregătit să demonstreze că performanța poate merge mână în mână cu televiziunea și divertismentul.