Narcis și Bianca au trecut printr-un moment extrem de periculos în timpul experienței de la „Insula Iubirii”.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în mare între Narcis și Bianca de la Insula Iubirii. Ispita: "Am vrut ca ea să nu-și dea seama..." | antena 1

O baie în mare s-a transformat într-o situație în care amândoi au fost în pericol. Narcis a povestit că el și Bianca au fost luați prin surprindere de curenții puternici și că, pentru câteva clipe, lucrurile au scăpat de sub control.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în mare între Narcis și Bianca de la Insula Iubirii

Deși apa nu era foarte adâncă, situația a devenit rapid dificilă. Narcis a explicat că nivelul apei îi trecuse deja de piept și că nu mai reușea să se sprijine cu picioarele, în timp ce curenții puternici îi puneau în dificultate.

„Era să ne înecăm când am fost în mare. N-am fost atent, curenții erau puternici și apa nu era mare, dar deja trecuse peste pieptul meu și nu mai aveam putere să mă țin cu picioarele”, a povestit acesta.

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În acele momente, Narcis s-a concentrat și asupra Biancăi, pe care a încercat să o protejeze. El a mărturisit că a luat-o și a vrut să nu o facă să realizeze cât de periculoasă devenise situația. A doua zi, însă, Bianca i-a spus că își dăduse seama ce se întâmplase, chiar dacă în acel moment se simțise în siguranță alături de el.

Narcis a încercat să o protejeze pe Bianca în timpul momentului periculos

Povestea celor doi a stârnit nenumărate controverse. Narcis a vorbit și despre ceea ce s-a întâmplat după încheierea experienței de pe insulă, dar și înainte. Cei doi nu s-au întâlnit la final, însă Narcis a recunoscut că, atunci când petreci multe ore alături de o persoană, este greu să nu apară o apropiere.

El a explicat că decizia luată pe insulă a fost una personală, pe care a simțit nevoia să și-o asume fără să se lase influențat de părerile celor din jur.

„Ce am făcut la insulă a fost pentru mine, o decizie pentru mine. Și atât. Am vrut să nu mă gândesc toată viața”, a spus Narcis.

Acesta a recunoscut că nu s-ar fi așteptat niciodată să ajungă într-o asemenea situație și că nu obișnuiește să își planifice fiecare pas, preferând să se adapteze pe moment.

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Povestea celor doi vine în contextul unei experiențe care a adus numeroase schimbări și decizii personale. Narcis a vorbit și despre ceea ce s-a întâmplat după încheierea experienței de pe insulă, explicând că el și Bianca au călătorit cu același avion, dar separat de ispitele fete. Cei doi nu s-au întâlnit la final, însă Narcis a recunoscut că, atunci când petreci multe ore alături de o persoană, este greu să nu apară o apropiere.