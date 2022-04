Insula Iubirii 2022. Ispita Bogdan Ionescu, interviu exclusiv despre noul sezon: „Pentru unii voi fi personaj negativ, un arogant”

Bogdan Ionescu este un personaj deja cunoscut al show-ului Insula Iubirii, după experiența petrecută ca și concurent în sezonul 4 al show-ului. Iată ce a declarat acesta despre noul sezon al emisiunii.

Ispita Bogdan Ionescu, despre noul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Cum va arăta sezonul 6

Bogdan Ionescu a vorbit despre noul sezon al emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1. Acesta, deși cunoștea show-ul din perspectiva de concurent și-a dorit să fie parte din echipă, în rolul de ispită.

Întrebat despre cum i se pare show-ul și cum i s-a părut experiența Insula Iubirii în calitate de ispită, el a răspuns astfel:

„Experiența ca și concurent a fost una definitoarie, m-a schimbat total. A fost experiența vieții mele”, spune el.

Rolul de ispită pare să i se fi potrivit perfect:

„Este foarte interesant, dar nu e neaparat de ispită rolul, poți fi un om normal care dă niște sfaturi, ajută”, mai spune el.

Bogdan Ionescu, schimbarea fizică prin care a trecut după participarea la sezonul 4 al emisiunii

Bărbatul a explicat că motivul pentru care el a vrut să slăbească și să intre în acest proces de transformare a fost oglinda lui.

„Oglinda m-a motivat, m-am uitat la mine și am zis că am nevoie de o schimbare. Am început să mănânc mai sănătos, să merg la sală”, a mai spus el.

Bogdan Ionescu a explicat faptul că experiența Insula Iubirii l-a ajutat foarte mult.

„În bine, după experiența Insulei am avut parte de multă cunoaștere, iar lumea a fost mai deschisă la cunoaștere, partea feminină. Lumea era mai degajată, stătea mai mult la discuție”, spune el.

Pentru Bogdan, rolul de ispită în emisiune ar putea să-l prezinte atât ca personaj negativ, cât și pozitiv.

„Cu siguranță se va schimba. Dacă nu avem parte de schimbare, ceva nu merge bine. Să nu uităm că rolul pe care îl am acum e total diferit față de trecut. Pentru unii voi fi un personaj negativ, un arogant, dar asta nu e neaparat rău. Sunt pregătit pentru noul val de critici”, continuă el.

Despre noul sezon, Bogdan Ionescu spune că ar fi plin de momente de senzație.

„Să se aștepte la diversitate, că suntem un număr mai mare de băieți, să se aștepte la lucruri mai civilizate și un show de zile mari”, spune el.

Cine este Bogdan Ionscu de la Insula Iubirii, sezonul 6

Are 32 de ani și este organizator de evenimente. Poate descrie perfect tipologia bărbatului transformat din <victimă> în <călău>. Trădat pe Insulă în trecut, din postura de concurent, alături de iubita lui de atunci, Bogdan vrea acum să le demonstreze tuturor ce poate din ipostaza de ispită.

Decepţionat de mai multe ori chiar de cea alături de care venise pe Insulă să îşi testeze relaţia, Bogdan a decis să îşi schimbe radical viaţa. S-a apucat de sport, şi-a schimbat stilul vestimentar, s-a tatuat şi spune despre el că, în ciuda trădărilor, crede în continuare în dragoastea adevărată.