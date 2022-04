Insula iubirii 2022. Radu Vâlcan, în cel mai sincer interviu. Ce a dezvăluit și ce surprize aduce sezonul 6

Pe 2 și 3 mai, de la ora 20:30, la Antena 1, cinci cupluri pornesc într-o super aventură cu și despre iubire și tentație. Rămâne de văzut cine va rezista ispitelor și cine va cădea pradă tentației. Sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii promite să vină cu numeroase surprize și cu o locație de vis: Coconut Island.

Într-un interviu extrem de sincer, Radu Vâlcan a dezvăluit cum arată o zi de fimări pentru el, cum s-a pregătit pentru sezonul 6 Insula iubirii, cu ce e diferit acest sezon față de toate celelalte, dar și la ce ar trebui să ne așteptăm.

Și de data aceasta, Radu Vâlcan o să fie alături de cuplurile care au ales să își testeze povestea de dragoste la Insula iubirii 2022, sezonul 6. Mereu pregătit să facă față oricărei situații, acesta a fost întrebat ce „secrete” folosește ca să fie mereu „gata de acțiune”.

Citește și: Insula Iubirii 2022. Ispita Bogdan Ionescu, interviu exclusiv despre noul sezon: „Pentru unii voi fi personaj negativ, un arogant”

„Nu m-am pregătit într-un fel anume, în afară de faptul că a trebuit să mă documentez despre fiecare concurent în parte, despre fiecare cuplu în parte, despre particularitățile lui. În rest nu. Asta e și mișto, că totul vine firesc, se desfășoară natural și, pe măsură ce acțiunile lor se desfășoară și poveștile se dezvoltă, atunci și rolul meu poate să fie adaptat într-un fel sau altul la ceea ce se întâmplă cu ei. Pregătirea în sine are loc acolo, la fața locului”, a mărturisit îndrăgitul prezentator al emisiunii Insula iubirii 2022.

Citește și: Cine sunt cele 10 ispite feminine din cel de-al şaselea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”

Publicul și-a dorit să afle ce noutăți aduce sezonul 6 al show-ului de la Antena 1 și astfel am aflat că fiecare sezon are particularitățile lui. Cel din 2022 vine cu noi provocări, dar și cu noi surprize atât pentru public, cât și pentru concurenți.

„Sezoanele au fost altfel de la an la an. În fiecare sezon totul a fost diferit dintr-un punct de vedere și anume concurenții. De ce spun asta? Pentru că întotdeauna ei vin pregătiți, vin mai pregătiți, pentru că se uită la sezoanele precedente, au văzut ce s-a întâmplat și au senzația că atunci când participă, atunci când participă la casting, deja știu ce ar putea să facă și ceea ce nu ar putea să facă. Ceea ce nu știu ei este că noi suntem întotdeauna pregătiți să răspundem acțiunilor lor, așa că noi nu suntem luați prin surprindere. Dar un lucru bun este că venim în întâmpinarea lor, în întâmpinarea nevoilor lor și încercăm să-i ajutăm. Eu consider că această emisiune la aduce un beneficiu, le aduce un plus în viață, pentru că pot lua decizii acolo într-un timp foarte scurt, dar sun decizii pe care nu au curajul să le ia aici, când viața lor decurge...Hai să nu zicem monoton, dar e mai greu să fii constrâns să iei o decizie pe baza unei situații. Acolo totul este condensat și concentrarea este doar asupra lor”, a dezvăluit Radu Vâlcan în interviu.