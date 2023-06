Insula Iubirii 2023, episodul 3. Imagini exclusive de la primul bonfire. Ce s-a întâmplat | VIDEO

Fanii emisiunii Insula Iubirii sezonul 7 au ocazia să vadă imagini exclusive de la primul bonfire.

Primele două episoade ale emisiunii Insula Iubirii sezonul 7 au dezvăluit pentru public cine sunt cele cinci cupluri care au decis să își testeze iubirea, cum arată vilele în care își vor petrece 21 de zile alături de ispite, dar și ce preferințe au concurenții pentru primul date de la Insula Iubirii sezonul 7.

Descoperă în clipul video de mai sus imagini exclusive de la primul bonfire al acestui sezon, din ediția 3 a show-ului Insula Iubirii sezonul 7, de la Antena 1.

Imagini exclusive de la primul bonfire de la Insula Iubirii sezonul 7. Ce au surprins camerele

În ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii, ce va fi difuzată pe 29 iunie 2023, la Antena 1, Radu Vâlcan invită concurentele la prima ceremonie a focului din sezonul 7.

Acesta va fi primul moment al revelațiilor pentru cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7 și emoțiile vor atinge cote uriașe.

„Îmi dau lacrimile”, a zis Ana Maria Măriuță, cuprinsă de lacrimi și de teamă, înainte să vadă primele imagini de la bonfire Insula Iubirii sezonul 7.

Pe drum, concurentele au făcut un schimb de replici ce a scos la iveală temerile pe care le au legate de această primă ceremonie a focului.

„Mă gândesc că o să pierd o parte din mine când o să-ș văd pe Răzvan făcând anumite chestii. Mă gândesc că n-o să mai am putere să cred în dragoste, că n-o să-mi mai doresc o familie care înseamnă și tată, și mamă”, a mărturisit Emanuela Oprișan.

Coborând din mașină și îndreptându-se spre locul unde le aștepta Radu Vâlcan, tinerele au părut fascinate de decorul care le înconjoară.

„A fost foarte stresant”, a zis Bianca Giurcă, la primul bonfire de la Insula Iubirii sezonul 7.

Odată ajunse, acestea s-au așezat pe scaune și au sperat, cu sufletul la gură, că nu vor primi vești proaste de la Radu Vâlcan.

„Bună seara, fetelor! Bine ați venit la prima voastră ceremonie a focului”, a zis prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Urmărește imagini de la primul bonfire al emisiunii Insula Iubirii sezonul 7 în ediția 3, difuzată pe 29 iunie 2023, la Antena 1.

