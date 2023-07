Insula Iubirii, 27 iulie 2023. Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu au fost surprinși în ipostaze fierbinți în mare. Ce s-a aflat

Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu au fost surprinși în ipostaze fierbinți în mare, în timpul nopții. În ediția 11 a emisiunii Insula Iubirii s-a aflat care este cel mai mare viciu al ei.

În ediția 11 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, camerele de filmat i-au surprins pe Binaca Giurcă și pe ispita Alin Simoiu într-un moment de tandrețe, noaptea, în valurile mării. Tot în această ediție s-a aflat și care este cel mai mare viciu al concurentei.

Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu au fost filmați în ipostaze fierbinți în ediția 11 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 11, de la Antena 1

În timpul serii, la vilă a avut loc o petrecere în stil Hawaii și acesta a fost momentul în care ispitele masculine au avut ocazia să ofere ghirlande cu flori concurentelor cu care doresc să meargă la date.

Ispita Alin Simoiu a ales-o pe Bianca Giurcă, lucru ce nu i-a surprins deloc pe cei din jur, fiindcă a început să fie din ce în ce mai evidentă apropierea dintre ei.

La un moment dat, Bianca Giurcă și Alin Simoiu s-au retras spre mare și au intrat în valuri.

„Cred că a avut de vorbit ceva cu Alin, departe de noi”, a fost de părere Ema Oprișan.

„N-a avut niciun fel de reținere, încerca să îmi spună că dacă eu îmi doresc o relație cu ea nu îi cunosc defectele. Ce defecte poți să ai atât de mari încât să nu le pot accepta, joci la cazino? Și ea a zis că nu mai contează. I-am spus să spună și n-a confirmat. Am continuat eu și cumva mi-am dat seama că asta era. Mi-a zis că a băgat toți banii. Cred că Marius îi acceptă, dar lui nu îi pasă ce face ea cu banii câștigați de ea”, a zis Alin Simoiu la testimonial.

„Mi-a zis că nu știe ce se întâmplă cu ea, că nu știe ce să facă”, a completat ispita, semn că tânăra are sentimente mixte.

Cei doi au continuat să se apropie în mare și au urmat chiar și atingeri îndrăznețe. Camrele i-au surprins pe cei doi în ipostaze fierbinți, în ediția 11 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

„Au fost atingeri pe tot corpul, au fost momente în care ne-am ținut strâns de mână. La un moment dat am prins-o cu brațele de bazin și am adus-o către piept, am sărutat-o pe gât”, a povestit Alin despre cele întâmplate.

Jocul plin de flirturi al celor doi a continuat cu dorința de-a se săruta sub apă, departe de camerele de filmat.

„După tot ce s-a întâmplat ân mare cred că Bianca și-ar dori mai mult de la mine, dar se oprește din cauza camerelor de filmat”, a mai completat ispita.

Un alt moment surprinzător a fost atunci când Bogdan Cîrlan a decis să îi transmită Claudiei un mesaj la testimonial. Emoționat și cuprins de lacrimi, tânărul cu greu a putut să spună ce simte: „Mă ia plânsul!”.

A fost momentul în care acesta și-a arătat o altă latură a sa, extrem de sensibilă, pe care nu a mai arătat-o până acum.

