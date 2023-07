Insula Iubirii, 28 iulie 2023. Oana Moise și Marius Moise au fost filmați în ipostaze tandre în cada plină de spumă. Ce a urmat

În ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții și ispitele au mers la date. Camerele au surprins niște imagini interzise minorilor atunci când între Marius Moise și ispita Oana Monea a avut loc o apropiere neașteptată. Livia Marinescu l-a supărat pe Iulian Clonț și acesta a răbufnit.

Publicat: Vineri, 28 Iulie 2023, 22:15 | Actualizat Vineri, 28 Iulie 2023, 22:11

De data aceasta, ispitele au fost cele care au ales cu ce concurent își doresc să meargă la date. Marius Moise și Oana Monea au avut parte de o apropiere neașteptată și camerele au surprins niște imagini interzise minorilor. Între Livia Marinescu și Iulian Clonț, în schimb, au ieșit scântei.

Oana Monea și Marius Moise, imagini fierbinți la date. Ce i-a făcut ispita Livia Marinescu lui Iulian Clonț, în ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7

Încă de când s-au întâlnit pentru a merge la date, Marius Moise a părut fascinat de modul în care arăta ispita Oana Monea. Cei doi par să se apropie din nou, mai ales după ședința de masaj. Au savurat apoi un pahar de vin în baia cu spumă și acesta a fost momentul în care Marius Moise a făcut un gest neașteptat pe sub apă: a luat-o pe ispita Oana Monea de mână.

„Tremuri de emoții”, a zis Oana Monea.

„M-a luat de mână și mâna mea, condusă de mâna lui, a ajuns într-o zonă intimă. Nu am 16 ani să mă emoționez la lucruri din astea mărunte, însă pentru nicio femeie, oricât de multă sau puțină experiență ar avea, nu est3e simplu să te trezești cu astfel de gesturi. Mă bucur că am putut să mă stăpânesc și să nu îi răspund așa cum mi-aș fi dorit cu adevărat să îi răspund. Am simțit că Moise nu știe ce înseamnă respect, bun simț, sentimente, el știe doar ce înseamnă atracție sexuală și atât”, a zis ea la testimonial.

Apoi, gestul nepotrivit al concurentului a continuat și în mașină, după date.

Livia Marinescu a ales să meargă la date cu Iulian Clonț și cei doi se pregăteau de o ședință de masaj atunci când ispita a ales să facă o glumă, însă aceasta n-a fost deloc pe placul lui Iulian Clonț.

Profitând că Iulian a părut că se relaxează și că nu e atent la ce se întâmplă în jur, ispita Livia Marinescu s-a dat jos de pe masa de masaj și s-a urcat pe Iulian, apoi a început să îi facă ea masaj.

„Cum îți place, zi!?”, a întrebat ea.

„Să mă bată mama, dă-te jos! Dă-te jos!”, a fost replica bărbatului, surprins de cele întâmplate.

„Mă urc și eu ca omul pe acea măsuță, cu fața în jos. Personalul începe acel masaj și s-a schimbat personalul între timp. Și mă trezesc cu balarul pe mine!”, a zis Iulian Clonț la testimonial.

„Eu îi testez pe băieții ăștia la maxim, am vrut să duc gluma la extrem”, a explicat Livia ulterior.

Degeaba a încercat ispita să discute apoi cu Iulian Clonț, căci acesta a refuzat să îi răspundă.

„Efectiv 15-20 de minute cât a durat acel masaj nu i-a tăcut deloc gurița. Mă, o secundă! Lasă-mă în lumea mea, pentru că așa ceva e acel masaj, de relaxare, de orice altceva doar de bășcălie și de râs nu era acolo. Aș prefera să nu comentez absolut nimic acum pentru frumusețea emisiunii”, a zis Iulian Clonț, enervat la culme de gluma făcută de Livia Marinescu, dar și de insistențele ei de după.

