Ce facultate a urmat Marius Moise de la Insula Iubirii. ”Făt frumos” e fermier, dar are studii în alt domeniu

Marius Moise, iubitul Biancăi Giurcă de la Insula Iubirii, este unul dintre cei mai discutați concurenți din acest sezon. ”Făt frumos”, cum l-a numit Radu Vâlcan încă de la primele episoade ale sezonului 7, este fermier și are o situație financiară foarte bună. Iată ce studii are acesta.

Nu mai este un secret pentru nimeni că Marius Moise de la Insula Iubirii sezonul 7 are o situație financiară foarte bună. Concurentul este fermier și are multe utilaje care îi aduc sume substanțiale. Cu toate acestea, puțini știu ce studii are la bază partenerul Biancăi Giurcă.

Ce studii are Marius Moise de la Insula Iubirii. ”Făt frumos” e fermier, dar are studii în alt domeniu

În prezent este fermier de meserie, dar Marius Moise are studii superioare, finalizate în cadrul unei universități din capitală.

”Făt Frumos” a studiat Facultatea de Drept la Universitatea Spiru Haret din București. De cealaltă parte, Bianca a urmat cursurile Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, însă este casnică.

Pe lângă faptul că se ocupă de casă, Bianca este activă și pe Tiktik, platformă din care câștigă foarte bine.

„De fapt, el nici nu a menţionat vreo secunda câţi bani are sau dacă are, dar mă rog. Pe mine mă doare să văd așa ceva, Marius e un om cu foarte mult bun simț, muncitor, atent, grijuliu, săritor, un suflet foarte bun, tratează oamenii egal, nu l-am văzut niciodată să înjosească pe nimeni, Marius nu e agresiv, e foarte calm, perseverent, un tată iubitor și atent, un copil cu un respect față de părinții lui și față de oameni enorm, e un om respectat de toată lumea care îl cunoaște în realitate și multe altele.

Dar Marius, ca orice om, are și defecte, iar unii oameni vor să le vadă doar pe alea, de parca ei sunt perfecți”, spunea concurenta când a fost acuzată că ar fi interesată de banii iubitului ei, motiv pentru care îi iartă ieșirile.

Câți bani face lunar Bianca Giurcă din online

Conștientă de atuurile sale, Bianca Giurcă de la Insula Iubirii susține cu tărie că nu are nevoie de un bărbat pentru a o întreține. Se descurcă singură să-și ofere toate lucrurile materiale de care are nevoie. Caută la un bărbat alte calități.

”Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc SINGURAAAA, plus de alta îmi ajut și familia.”, a scris Bianca Giurcă pe Instagram.

Răspunsul ei vine după ce a fost acuzată că este întreținută de către Marius de la Insula Iubirii.

”Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat, dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucrurile în relația mea”, a mai scris concurenta.

Bianca a adăugat și o captură cu venitul încasat în urma activității de pe Tiktok. 13.164 dolari a primit tânăra după o lună în care a fost activă pe platformă.