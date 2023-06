Insula Iubirii, 29 iunie 2023. Ema Oprișan s-a enervat pe Romeo Vasiloni la date. Cum a reacționat ispita

În ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții au mers la date cu ispitele pe care le-au ales. A fost momentul în care Ema Oprișana s-a supărat pe Romeo Vasiloni.

Dacă în ediția trecută au ales cu ce ispite își doresc să meargă la date, iată că a venit momentul ca tinerele să facă pasul cel mare și să pornească într-o aventură de neuitat. În timp se odihnea pe plajă, Ema Oprișan s-a enervat pe ispita Romeo Vasiloni și i-a criticat dur gestul. Camerele de filmat au surprins totul momentul.

Ema Oprișan s-a enervat pe gestul făcut de ispita Romeo Vasiloni, în ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, din 29 iunie 2023. Ce s-a întâmplat

În ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții au mers cu ispitele la date. Fetele s-au putut bucura de o plimbare cu calul pe plajă și ulterior de un picnic. Pentru Ema și Romeo, acest date nu a fost lipsit de „scântei”.

„Vreau să ciocnesc un pahar de vin în cinstea prieteniei noastre”, a zis ispita, oferindu-i Emei un pahar.

„Nu, că tu nu știi ce înseamnă prietenie”, i-a zis aceasta, propunând un toast „pentru schimbarea lui”.

„M-a enervat faptul că atunci când am fost frumos pe cal s-a comportat ca orice om normal, care se bucură de o experiență pentru prima oară. Când am început picnicul s-a comportat ca un om care face lucruri pentru a atrage atenția O carte care nu-l reprezintă non stop”, a zis concurenta în testimonial.

„Și tu te comporți ca o iubită geloasă, care are ceva, s-a supărat dintr-un motiv anume și nu mai vrea să vorbească”, i-a zis Romeo Vasiloni, observând-o cu multă atenție.

La un moment dat, ispita a vrut să îi toarne niște vin pe buze, dar asta a supărat-o și reacția ei a fost una pe măsură.

„Gestul în sine m-a deranjat. Nu cucerești așa o femeie!”, i-a reproșat iubita lui Răzvan Kovacs, care se teme că ispita se apropie de ea doar dintr-o ambiție.

„Nu mi-a făcut nimic, femeie!”, s-a apărat Romeo, încercând să explice că intențiile sale sunt cât se poate de sincere.

„Pentru mine Romeo nu mai există pe insula pentru că nu vreau să am sentimentele astea de contradicție”, a zis tânăra la testimonial.

Supărat, bărbatul a decis să se retragă de la picnic și a lăsat-o singură, ca să își pună ordine în gânduri, la Insula Iubirii sezonul 7.

„Deocamdată o s-o las așa câteva zile, nu am de gând s-o enervez mai tare. Dar cred că îi place joaca asta de-a șoarecul și pisica”, a zis Romeo Vasiloni.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.