Insula Iubirii, 6 iulie 2023. Livia Marinescu s-a strecurat în patul lui Marius Moise. Ce reacție a avut iubitul Biancăi Giurcă

Ispita Livia Marinescu s-a strecurat în patul lui Marius Moise în ediția 5 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023, iar reacția concurentului a fost complet neașteptată.

Telespectatorii au avut parte de imagini uluitoare în ediția 5 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023. Ispita Livia Marinescu a apelat la un gest total imprevizibil, după date-ul cu Marius Moise.

Iubitul Biancăi Giurcă a fost foarte deranjat de atitudinea focoasei blondine de la întâlnire, fapt pe care i l-a dezvăluit Oanei Monea odată cu întoarcerea la vilă. Acesta a susținut că nu vrea să apară în ipostaze ce ar putea să o deranjeze pe partenera lui.

„I-am făcut prea multe complimente, probabil că o să se dea. Nu trebuia să-i fac așa mult complimente”, i-a mărturisit concurentul.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 7. Iulian Clonț și Livia Marinescu, discuție aprinsă cu replici acide. Ce nu s-a văzut la televizor

„Nu mai fi supărat!”, a fost răspunsul Oanei Monea.

„Nu sunt supărat, dar mi-a dat așa o stare. M-am simțit de parcă s-a folosit de mine. (...) Nu am de ce să fac niște lucruri pe care nu le simt.”, a mai adăugat el.

Cum a reacționat Marius Moise, după ce ispita Livia Marinescu s-a strecurat în patul său la Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023

Livia Marinescu l-a vizitat pe Marius Moise în cameră, în timpul serii. Ispita a observat că iubitul Biancăi Giurcă e absent și a vrut să vadă ce se întâmplă cu el. Mai mult, concurentul a avut o reacție uimitoare.

„Pot să intru? Deja am intrat. Am venit să văd ce-i cu tine, că ai plecat de la masă și am crezut că vii aici să te schimbi și te întorci”, i-a spus ispita feminină.

Citește și: Cine este ispita Livia Marinescu de la Insula Iubirii sezonul 7. A apărut în ipostaze îndrăznețe alături de cântăreți celebri

Când a văzut că Livia Marinescu se strecoară în patul lui, Marius Moise a preferat să se ridice și să discute cu ea de la distanță pentru a nu se interpreta greșit.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.