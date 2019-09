Ce s-a ales de relația dintre Denisa și Adrian: ”Iubirea chiar învinge!” Concurentul e de negăsit după întoarcerea de la ”Insula Iubirii”

Au plecat separați din Thailanda, însă Denisa spune că n-au rezistat mult timp. Adrian, în schimb, nu a putut fi contactat de echipa de la ”Insula Iubirii” pentru a oferi declarații.

”Până la urmă iubirea chiar învinge. Am plecat separați din Thailanda, însă după mult timp ne-am întâlnit și am decis să reluăm relația. Ne-am dat seama că putem să trecem peste greșeli și am ajuns la concluzia că iubirea chiar învinge.”, a declarat Denisa.

Adrian nu a putut fi, însă, contactat pentru declarații, însă Denisa a mărturisit că iubitul ei este plecat din țară.

