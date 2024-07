Insula Iubirii Extra, sezonul 8. Daiana și Rareș, detalii neștiute despre cuplul lor. Vezi Bonfire-ul integral din AntenaPLAY

Daiana și Rareș au vorbit deschis la Bonfire, în Insula Iubirii Extra, despre relația lor și gelozia pe care ea o are. Ce au spus.

Daiana a relatat un incident dintr-un club, unde Rareș a fost văzut pipăind mai multe fete, lucru ce i-a fost confirmat și printr-un video primit de la prietenele ei, deși el spune că nu s-a întâmplat așa ceva.

Insula Iubirii Extra, sezonul 8. Daiana și Rareș, detalii neștiute despre cuplul lor la primul Bonfire integral de pe AntenaPLAY

Deși cei doi s-au împăcat, ea a menționat că au ales să trăiască separat, evidențiind tensiunile persistente.

„Mă gândeam de ce vorbește pentru amândoi. De ce e nerăbdător? Am avut motive, nu am încredere în el 100%. Am ieșit o dată în club și s-a apucat să pipăie fetele în club. Pe toate din club. Eram acolo, am văzut. Eu am primit video de la prietenele de la muncă. Atingea altă fată pe sâni. I-am dat interdicție în cluburile alea, că lucrez acolo și am vorbit cu paznicii. După ce s-a întâmplat, m-am mutat din chiria unde stăteam împreună, ne-am împăcat după 2 zile, dar tot separați stăm”, spune Daiana.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Ce cadou i-a pregătit Bianca lui Robert de ziua lui de naștere. Mesajul cu subînțeles pentru el

Rareș, la rândul său, a oferit o perspectivă diferită asupra evenimentelor și relației lor. El a sugerat că experiența de la Insula Iubirii ar putea fi benefică pentru amândoi. Rareș a menționat că videoclipul era de proastă calitate și că acțiunile sale au fost interpretate greșit. El a descris-o pe Daiana ca fiind „mai geloasă, mai acidă,” dar a recunoscut că relația lor s-a îmbunătățit de când nu mai locuiesc împreună, sugerând că distanța le-a oferit o oarecare claritate și spațiu necesar.

„Eu cred că această experiență o să fie foarte benefică pentru amândoi. E discutabil subiectul, toată lumea era amețită. A apărut un video în care dansam, nu se vedea nimic. Video e foarte prost, dansam cu toții, poate fi interpretabil. Știind ce fire are, nu puteam să fac așa ceva acolo. Ea e mai geloasă, mai acidă. Relația s-a îmbunătățit foarte mult de când nu mai stăm împreună”, spune Rareș.

Urmărește bonfire-ul integral din AntenaPLAY aici!

Cine sunt Daiana și Rareș de la Insula Iubirii sezonul 8

Daiana (22 de ani), barman și Rareș (25 de ani), student, sunt ȋmpreună de 2 ani, aceasta fiind prima relaţie serioasă pe care ea o are. Cei doi văd ȋn testul de fidelitate singurul leac posibil pentru gelozia ei, gelozie alimentată chiar de el. Desi spune că o iubeșţe și vede un viitor alături de ea, i-a dat motive să creadă altceva, așa că Daiana vrea să vadă adevărul cu proprii ei ochi.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 8, 15 iulie 2024. Atmosfera pe insula băieților s-a încins rapid. Ce i-a șoptit Andrei ispitei Diandra

Premiera sezonului 8 de Insula Iubirii se vede în această seară, de la 20:30, pe Antena 1

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare noi cupluri în faţa a milioane de telespectatori. Insula Iubirii aduce pe micile ecrane cinci cupluri, care vor juca totul pe o singură carte. Pentru ca testul să fie complet, ispitele - zece feminine și zece masculine - sunt gata să întoarcă pe dos viețile participanților!

Timp de 21 de zile, concurenții vor locui separat de partenerii lor, dar aproape de ispite mai seducătoare ca oricând. Zeci de camere de filmat vor fi gata să surprindă şi cele mai mici gesturi ale curajoşilor care au decis că doar Insula Iubirii le poate aduce răspunsurile căutate.

Aventura Insula Iubirii sezonul 8 va putea fi urmărită luni, marți și miercuri pe Antena 1 și în AntenaPLAY, iar imagini nedifuzate vor putea fi analizate săptămânal, numai în AntenaPLAY.