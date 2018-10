„Insula Iubirii”. Ispita Bruno se retrage din emisiune. Ce l-a determinat să renunțe. „Cati este...”

Ispita Bruno se retrage din emisiunea „Insula Iubirii”, după doar 48 de ore petrecute în Thailanda, motivând că s-a lovit de un zid, încercând să o atragă de partea lui pe Cati.

„Eu am urmărit fiecare sezon, cred că de două-trei ori, vara trecută trecând printr-un divorț. Am simțit nevoia unei schimbări și am spus să apelez la o provocare de genul acesta”, a spus Bruno, care a avut o căsnicie de doi ani.

„Nu cred că o să o pot uita pe ea vreodată, dar sunt vindecat. Nu m-aș mai vedea cu ea în momentul de față”, a spus el despre asistenta TV cu care a fost căsătorit.

Psihologii l-au considerat pe Bruno o pereche potrivită pentru Cati. La ajungerea lui pe insulă, conform predicțiilor, Bruno a interacționat chiar cu Cati.

„Îmi este foarte greu să încerc să cunosc oameni care stau în defensivă (…) Cati este o fată drăguță, care trece cred eu printr-o perioadă destul de dificilă”, a spus Bruno.

