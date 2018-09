INSULA IUBIRII! Mirela, mesaj tranșant pentru iubitul ei, Ionuț: ”M-ai sacrificat și m-ai vândut!” 

Relația dintre Ionuț și Mirela pare să fie aproape de final în cea de-a noua ediție a emisiunii ”Insula Iubirii”, întrucât aceasta a înțeles ce plan are iubitul ei.

Mai exact, ea este de părere că iubitul ei își dorește celebritate și este capabil de orice pentru a o obține.

”El zilnic își schimba fotografia de profil, ca să primească like-uri, să-l vadă lumea, se împrietenea cu totul felul de persoane pe care nu le cunoștea. Acum am făcut legătura, la ce vorbe are și la ce caracter avea. Normal că acum merg mână-n mână. Din ce am văzut până aici, âmi ajunge. Ăsta a fost un plan. M-a sacrificat și m-a vândut. A pierdut maxim, cum ar zice el.”, a spus Mirela.





