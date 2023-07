Insula Iubirii sezon 7. Ce spune Claudia despre imaginile picante cu ea care circulă în mediul online

Claudia a reacționat după ce în mediul online au apărut imagini picante cu ea. Iată ce spune iubita lui Bogdan de la Insula Iubirii despre fotografiile provocatoare.

Claudia este una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Insula Iubirii sezonul 7. Aceasta i-a cucerit pe telespectatori cu franchețea sa. Tânăra nu s-a dat la o parte când i s-a cerut părerea și cu sinceritate a expus și minusurile partenerului său.

Și în mediul online, Claudia continuă să fie așa. Deranjată de acuzațiile aduse, aceasta a ținut să lămurească lucrurile privind pozele provocatoare cu ea.

Claudia susține că imaginile picante au fost distribuite fără acordul său și că provin de pe un cont pe care l-a închis în urmă cu multă vreme.

Ce spune Claudia despre imaginile picante cu ea care circulă în mediul online

Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 a răfubnit când a fost acuzată că face videochat, la scurt timp după ce imagini picante cu ea s-au viralizat. Iubita lui Bogdan a reacționat pe Tiktok, în cadrul unui live. Iată cum explică apariția pozelor.

„Eu știu că lumea se hrănește cu răutate și cu prostie și asta ia mereu amploare, tocmai de-aia am venit pe live, ca să vă spun cum stau lucrurile.

Nu am făcut niciodată videochat, nu am treabă cu cine a făcut, fiecare face ce vrea, dar spuneți adevărul. Sunt poze de pe Only Fans. Vă e așa greu să înțelegeți lucrurile sau cum? Am avut Only, dar nu-l mai am de un an și ceva.(...) Au publicat ceva fără acordul meu și au scris lucruri neadevărate și tocmai pentru asta o să-i dau în judecată.(...) Dacă vreți să aflați ceva, mergeți și vorbiți cu persoana respectivă, eu așa am învățat în viața asta, să confrunt și să întreb direct persoana în cauză.”, a explicat Claudia, într-un live pe TikTok.

De asemenea, tânăra a dezvăluit cu sinceritate că fotografiile sunt preluate de pe un cont de Onlyfans, care i-a aparținut în trecut. Ea neagă cu vehemență că ar avea vreo altă legătură cu industria sexuală.

„Eu sunt o femeie fericită, mereu m-a interesat doar de viața mea, nu m-a interesat niciodată ce spune lumea, nu am fugit niciodată de adevăr și simțeam nevoia să am dreptul la replică, să spun adevărul. Când voi putea să ies și să merg la televizor, o să spun, dar momentan nu putem să apărem la televizor.(...)

Au publicat niște poze cu mine luate de pe Only și au insinuat că eu aș fi practicat prostituția, videochat și așa mai departe, dar nu am practicat. Sunt poze vechi, făcusem o colaborare cu o persoană și de acolo le are, să-mi aducă mie cineva, dacă am făcut videochat, dacă am vreun cont pe vreun site de videochat. Nu mă interesează cine face, dar spuneți adevărul, vreau adevărul”, a mai spus Claudia.

