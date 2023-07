Insula Iubirii, sezonul 7. Motivul pentru care Iulian Clonț a rămas fără permis înainte de a ajunge în Thailanda. Ce s-a întâmplat

Iulian Clonț a făcut dezvăluiri tulburătoare despre trecutul său în ediția 8 a sezonului 7 Insula Iubirii de pe 14 iulie 2023. În episodul băieților din „Ce s-a întâmplat în casa băieților”, emisiune exclusivă AntenaPLAY, soțul Cristinei Rancov a susținut că i-a fost reținut permisul pentru 4 luni înainte să ajungă în Thailanda.

Episodul 8 din sezonul 7 Insula Iubirii a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor noi apropieri „periculoase” între concurenții și ispite, dar și confesiuni neașteptate. În cadrul unui joc de grup început de Răzvan Kovacs, Iulian Clonț a confirmat că a condus fără permis.

Mai mult, soțul Cristinei Rancov a făcut dezvăluiri halucinante despre evenimentul din trecutul său. Acesta a susținut că a avut loc un accident în care o persoană și-a pierdut viața, însă regretă foarte mult cele întâmplate.

„E neplăcut ce voi povesti, adică nu cred că o să se simtă cineva foarte confortabil. Am condus și din păcate am făcut și accident. A murit o fată în acel accident, iar eu eram fără permis. S-a întâmplat acum foarte mulți ani. Dacă tot m-ați întrebat, eu v-am și răspuns. E un moment nefericit din viața mea

Mă va marca pe restul vieții, nu am ce să fac. Mi-o duc așa cum am fost eu, prostănac în perioada tinereții. Mi-am învățat lecția, mi-am ispășit-o și asta e. E un regret pe care o să îl am, e cel mai mare regret pe care o să-l am în viață. Cine vrea să înțeleagă va înțelege, cine nu...N-am ce face!”, a povestit concurentul.

De ce a rămas Iulian Clonț fără permis înainte să participe la Insula Iubirii sezonul 7

În episodul 7 din „Ce s-a întâmplat în casa băieților”, emisiune exclusivă AntenaPLAY, camerele au surprins noi confesiuni ale lui Iulian Clonț care n-au fost date pe micile ecrane ale telespectatorilor.

Se pare că soțul Cristinei Rancov a rămas fără permis în urmă cu câteva luni, chiar înainte de a venit la Insula Iubirii sezonul 7. Motivul pentru care i-a fost reținut permisul timp de 4 luni a fost viteza.

„Sărbătoream noi 11 ani și am plecat puțin până în Bulgaria. Ideea e că de câte ori plecăm, plecăm cu mașinile cumnatului meu. N-am plecat cu mașina mea și m-a luat radarul în drum spre Călărași. Mi l-a luat pe 4 luni de zile fără drept de a mai conduce din secunda aia. Am avut noroc că am avut și permisul de Dubai valabil. La întoarcere a condus altcineva. Mi l-am reluat înapoi pentru că am făcut contestație, dar la un moment dat va trebui să-l predau. Nu am ce face”, a mai povestit el.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.