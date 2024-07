Insula Iubirii sezon 8, 17 iulie 2024. Partenerii de cuplu, puși în fața unei alegeri dificile. Ce a anunțat Radu Vâlcan

Băieții au ales ispitele cu care iubitele lor vor merge la primul date de la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024. Ce au avut de împărțit Andrei și Romeo.

Radu Vâlcan și-a făcut apariția și i-a pus pe băieții din cuplu în fața unei alegeri surprinzătoare. În timp ce ei se așteptau să aleagă ispitele cu care vor ieși la date, au fost nevoiți să hotărască cine vor fi partenerii de date ai iubitelor lor.

„Astăzi, veți avea o decizie importantă de luat. Nu ușoară. Pentru ca această decizie să fie luată cu discenământ avem nevoie, evident, de ispitele băieți”, a spus gazda reality show-ului înainte ca cele 10 ispitele masculine să își facă apariția în fața lor partenerilor de cuplu.

„Când am văzut că vin băieții nu fetele, ne-am dat seama că e pe invers. Și sincer, m-am bucurat. Că știam pe cine să aleg”, a reacționat Cornel.

„Nu că ne-ar fi făcut foarte mare plăcere să văd 10 dulăi în fața mea”, a spus și Dani.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 8, 15 iulie 2024. Radu Vâlcan a anunțat o premieră. Vestea le-a luat prin surprindere pe fete

„Am fost puțin surprins deoarece nu era ceea ce voiam eu să fac. Mai rău. Îți dai seama ce mișto era pentru mine să-i pun ghirlandă ăluia care vrea să o ia pe nevastă-mea”, a adăugat și Andrei.

Băieții au ales ispitele cu care iubitele lor vor merge la primul date de la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024. Ce au avut de împărțit Andrei și Romeo

Patenerii de cuplu au fost nevoiți să aleagă ispitele masculină cu care iubitele lor vor avea primul date. Puși față în față, au ieșit scântei, iar schimburile de replici tăioase nu au întârziat să apară.

Astfel, Romeo a luat cuvântul și a ținut să i se adreseze direct lui Andrei, iar ceea ce i-a spus l-a făcut să reacționeze rapid.

„Andrei, să știi că am vorbit vreo 10 minute și cu Cristina și i-am spus că mi se pare că ești un băiat super ok și sper să putem interacționa mai mult. Să știi că mi s-a părut destul de deschisă în pofida faptului că părea închisă. Am discutat un pic despre relația voastră și mi-a spus că voi ați fost de nedespărițit vreo 10 ani, ceea ce mie mi se pare greșit și tocmai de aceea ai vrut și tu să vii aici, să vadă și ea diferența și cum e să stați separați”, a spus ispita.

Iubitul Cristinei a recunoscut că s-a simțit atacat și a avut o „ieșire nervoasă”. Chiar dacă discuția lor se încheiase, Andrei o observat anumite grimase la ispită care l-au făcut să izbucnească la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024

„Tu tot de râzi. Vrei să-mi mai spui ceva sau ce? Te uiți la mine zâmbind în continuu”, a spus bărbatul vizibil deranjat.

„Dacă o să am ceva să-ți spun, cu siguranță nu o să mă oprească nimic”, a completat Romeo.

Ulterior, partenerii de cuplu au ales ispita cu care iubita lor va merge la primul date de la Insula Iubirii sezonul 8.

Astfel, alegerea lui Rareș pentru Daiana a fost Dorian.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 8, 15 iulie 2024. Radu Vâlcan și cuplurile s-au întâlnit la primul bonfire. Ce secrete au ieșit la iveală

Andrei l-a ales pe Romeo pentru Cristina. „Sper cu psihologia ta și cu tot ceea ce poți, să scoți din ea tot ceea ce eu nu am reușit să scot, sau să scoți din ea ceea ce eu cred că îmi ascunde”, a spus băiatul, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024

Cornel a decis ca Iustina să iasă la primul date cu Eric.

Robert l-a ales pe Teo pentru iubita lui, Bianca.

Dani și-a dorit ca Maria să iasă la primul date de la Insula Iubirii, sezon 8 cu Marcel.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii scoate la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare cele cinci cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Partenerii au la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum. Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, la Antena 1.

De asemenea, imagini nedifuzate pot fi urmărite săptămânal în Insula Iubirii Plus și Insula Iubirii Extra, numai în AntenaPLAY.