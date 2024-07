Insula iubirii sezon 8, 22 iulie 2024. Spiritele s-au încins la petrecerea ispitelor. Andrei, gest îndrăzneț față de o ispită

Iustina a avut parte de o conversație cu o ispită masculină, căreia i-a explicat faptul că dacă Cornel o lasă, va ajunge boschetar. Iată ce s-a întâmplat între Andrei și Diandra.

Iustina și-a deschis inima în fața unei ispite masculine căreia i-a povestit că este dezamăgită de Cornel, în special pentru cum se comportă pe insulă și cum înjură.

Iustina, despre Cornel, după ce a văzut imaginile la Insula Iubirii sezonul 8, 22 iulie 2024. Ce semne și-a făcut Andrei cu ispita Diandra

Cornel și unele ispite au purtat câteva conversații de senzație, iar Iustina a văzut la bonfire ce a spus el.

„Câți ani ai zis că ai?”, îl întreabă pe Cornel o ispită.

„57”, spune Cornel.

„Vrei să fii elefantul meu? Ai o amantă? Acum ai!”, îl întreabă o ispită pe Cornel.

„Mai bine abține-te. Perversă ce ești!”, spune Cornel.

„Încerc să vorbesc cu toți la fel, nimic interesant, doar discuții normale!”, mai spune Cornel la testimoniale.

Iată ce a spus Iustina despre Cornel:

„E viața mea, iubitul meu, dar parcă era țăran cu ele. Zici că nu e el. Dacă Cornel se desparte de mine ajunge boschetar. Noi avem programată nunta!”, spune Iustina.

Andrei și ispita Diandra și-au transmis mesaje prin desene pe mâini:

„Nu folosi ego-ul deloc cu mine, nu merge! Îl simt”, spune Andrei ispitei Diandra.

„Avea un pix și și-a scris ceva pe mână, era reținut, am vrut să fim discreți. Când s-a ivit momentul, a făcut un gest cu mâna, a ținut-o întinsă ca să descifrez și scris Te plac! M-a surprins și modul în care a făcut-o. A fost și interesant cum a făcut-o. I-am continuat jocul, după a mai scris - Te vreau! Mi-a zis să nu trag concluzii și că să nu interpretez că mă vrea într-un mod în care orice bărbat m-ar dori. Am scris și eu în palmă și încerca să descifreze ce scria în palmă - Am (ai) noroc, asta e ceva ce ne leagă pe noi, conexiunea noastră. Suntem norocoși că ne-am găsit aici, să poți rezona la nvel profund cu un om”, spune ispita.

„E bine cum ești tu așa, asta mă impresionează. Că nu ți-am zis eu să spui așa, e super impresionant. E ceva uimitor. Simt că a fost pusă de univers pentru mine”, spune Andrei.

