Insula Iubirii sezonul 6. Partea de adevăr a Teodorei despre despărțirea de Alex Marcu. De ce s-a destrămat cuplul lor după o lună

”Eu cred că gelozia vine când un om nu-ți inspiră destulă încredere. Eu am încredere maximă în el, cum să fiu geloasă când știu că el... nu o să se întâmple, sunt sigură că nu o să se întâmple nimic. Nu ai cum să fii geloasă.”, a zis Teodora, foarte sigură pe ea.

De ce s-au despărțit Teodora și Alex Marcu în urmă cu trei ani

Ali a vrut să știe de cât timp sunt împreună Teodora și Alex Marcu. ”Doi ani am stat despărțiți. Nu pot să zic că chiar am fost așa împreună, am stat o lună, abia ne-am cunoscut în luna aia. Eu m-am despărțit de omul ăsta de care îți povesteam și l-am cunoscut pe el atunci, acum trei ani.

Am făcut Crăciunul cu Alex că el mi-a zis că nu vrea să facă Crăciunul cu mine, că vrea să facă cu altă femeie. Eu nu am acceptat să îl aștept pe el și să... i-am zis că mai bine ne despărțim. Ne-am despărțit.”, a povestit tânăra despre fosta relația în cadrul episodului 2 din Insula Iubirii Plus de pe Antena Play.

În timpul cât ea și Alex Marcu au fost despărțiți, Teodora a avut o relație toxică, în care partenerul ei avea în paralel o legătură și cu fosta soție.

Această experiență a făcut-o mai puternică, crede concurenta de la Insula Iubirii și e convinsă că Alex este foarte diferit față de fostul ei iubit.

Teodora, nemulțumită de atitudinea lui Alex Marcu în relația cu ispitele de la Insula Iubirii

Totuși, nu vede cu ochi buni barierele pe care le pune Alex Marcu: ”Până la proba contrarie eu am încredere. Eu sunt foarte curioasă cum e el când nu e cu mine, ce fel de om e. Nu-mi place că-și pune barierele astea. Eu i-am zis să nu mai spună ”nu” la tot și să nu-și mai pună aceste bariere. De asta am venit, să-l văd cum e el nu că spune ”nu” la orice.”

