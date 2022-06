Insula Iubirii sezonul 6. Teodora și-a scos verigheta de pe deget! Ce a dezvăluit soția lui Alex la bonfire

Teodora nu s-a mai putut abține și și-a scos inelul de logodnă, iar Radu Vâlcan a întrebat-o despre acest aspect la ceremonia focului.

Ceremonia focului a adus-o pe Teodora în prim plan. Ce a spus după ce și-a scos inelul de la Alex

Iată ce au discutat fetele la ceremonia focului:

„De acum încolo fac doar lucruri care-mi plac mie și nu o să mă mai gândesc la nimeni. Mă simt foarte bine. Nu m-aș întoarce înapoi, m-am simțit mai bine ca niciodată. Am realizat unele lucruri”, spune Teodora înainte de ceremonia focului.

„Iată că ne apropiem de finalul experienței. Cum vă înțelegeți? Ea încă doarme afară, am văzut”, spune Radu despre relația dintre Cerasela și Cristina.

„Dar sper că nu din vina mea”, spune Cristina. „De la ultimul bonfire pare că relaționează mai bine”, spune Katy. „Pe mine mă deranjează că noi suntem niște proști care nu o înțelegem pe ea”. spune Teodora.

„Nu am simțit să mă integrez, am auzit aceeași replică și de la băieți. Dar eu comunic, ajut, vorbesc cu toată lumea, îmi pare rău dacă fac pe cineva să se simtă inferior”, spune Cerasela.

„Tu ai zis că ești mai specială și noi nu te putem înțelege”, spune Teodora.

„Eu mă simt foarte bine și liniștită, eu până să vin aici am crezut că eram în relația perfectă. Dar nu a fost așa. Eu aici am văzut un alt Alex, acum am văzut pe altcineva. Eu am crezut că eram foarte fericiți, dar nu eram”, spune Teodora după ce a fost întrebată despre despărțirea de Alex.

„Tu mai ai inelul acela pe deget?”, întreabă Radu Vâlcan.

„Nu, pentru că am luat o decizie, că așa am simțit, îmi pare rău că nu i-am spus lui Alex, dar asta am simțit. Nu sentimentele și iubirea contează 100%, totul contează, nu iubirea e cea mai importantă. Degeaba mă iubești dacă am descoperit niște lucruri, degeaba minți”, spune Teodora.

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cicognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.