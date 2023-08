Insula Iubirii, sezonul 7. De ce s-a supărat Claudia Florescu pe Andrei Ifrim. Ce au discutat aceștia: „Nu mă enerva!”

Claudia Florescu a fost deranjată de cuvintele lui Andrei Ifrim, fapt care a dus la o discuție neașteptată între ei. În episodul 13 din „Ce s-a întâmplat în casa fetelor”, emisiune exclusivă AntenaPLAY, concurenta și ispita masculină au avut un schimb dur de replici.

Decizia Claudiei Florescu de a merge la următoarea întâlnire alături de o altă ispită masculină l-a luat prin surprindere pe Andrei Ifrim. După momentul în care fetele au nominalizat persoana care să le însoțească la date, tânărul a ținut să evidențieze că iubita lui Bogdan Cîrlan a făcut o alegere pe care nu și-o dorea, de fapt.

Concurenta a fost deranjată de cuvintele lui, motiv pentru care a ținut să poarte o discuție cu acesta. Claudia Florescu și-a exprimat nemulțumirea în ceea ce privește termenii pe care i-a folosit ispita masculină atunci când a vorbit despre ea.

Pe micile ecrane ale telespectatorilor a apărut doar o parte din conversația celor doi. Episodul 13 din „Ce s-a întâmplat la vila fetelor”, emisiune exclusivă AntenaPLAY, pune la dispoziția publicului întregul moment dintre Andrei Ifrim și iubita lui Bogdan Cîrlan.

Andrei Ifrim, cuvintele care au scos-o din sărite pe Claudia Florescu la Insula Iubirii sezonul 7

Cuvintele ispitei masculine au scos-o din sărite pe Claudia Florescu, care nu s-a putut abține și a cerut câteva explicații atunci când a prins ocazia.

„Cu tine nu am ce să mai vorbesc. Nu că sunt supărată, sunt dezamăgită de tine. Ai zis că sunt falsă! Eu am venit la tine pentru că nu îmi place când cineva este supărat din cauza mea. Când am fost cu tine la date pe barcă ți-am spus anumite chestii, nu mai râde! Ți-am zis că nu te scot la date. (...) Ai zis că sunt falsă, nu mă enerva!”, i-a spus concurenta.

„Dacă nu-i promiteam lui Matei, poate te-aș fi scos pe tine”, a mai adăugat ea.

„N-am zis că ești falsă. Ți-am zis doar să fii reală. Tu ai dedus că te fac falsă, dar eu nu am vrut să îți transmit asta. Nu a fost cu răutate, tu ai perceput așa. Eu am vrut să te tachinez, să te înțep un pic. Tu ți-ai luat jucăriile și ai plecat”, a mărturisit Andrei Ifrim.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.