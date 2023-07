Insula Iubirii, 13 iulie 2023. Claudia Florescu a fost enervată de gesturile ispitei Daniel Mihai. Ce a făcut

În ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Claudia Florescu s-a enervat pe ispita Daniel Mihai și a avut o reacție dură.

Claudia Florescu și Daniel Mihai au fost protagoniștii unei ședințe foto în natură. Totuși, deși până acum păreau că se înțeleg de minune, între cei doi au ieșit scântei. Concurenta a fost deranjată de un gest făcut de ispită și s-a enervat extrem de tare.

Claudia Florescu s-a enervat pe ispita Daniel Mihai în ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, din 13 iulie 2023

După ce au fost machiați, concurenta și ispita s-au urcat în mașină și au pornit spre o cascadă. Pe drum, Daniel a încercat să se apropie de Claudia, însă gesturile sale nu au fost foarte apreciate.

„Nu te mai uita așa la mine, că nu-mi place să fiu privită insistent”, a zis Claudia Florescu.

„Am vrut să văd dacă observi”, a fost replica lui Daniel.

„Mi se pare o persoană falsă, face anumite lucruri pentru cameră, pentru a da bine la emisiune, dar nu pentru că ala simte, chiar dacă m-a complimentat de multe ori. Din acel moment mi-am dat seama, de fapt, cine e Daniel”, a zis concurenta la testimonial.

Ajunși la cascadă, cei doi au încercat să pozeze cât mai bine, însă concurenta și-a schimbat complet starea de spirit atunci când a descoperit faptul că ispita fumase înainte de ședința foto.

„Ai fumat!”, a zis ea cu reproș, explicând ulterior la testimonial: „M-am simțit puțin deloc confortabil. Daniel încerca să mă atingă, să fie prea aproape de mine. Cu câteva minute înainte fumase și mă deranja foarte mult”.

Concurenta s-a enervat și când Daniel a stropit-o din greșeală și tensiunile au apărut din nou.

„Din acel moment am decis să nu mai ies cu el la date”, a fost confesiunea neașteptată făcută de iubita lui Bogdan, în ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, difuzată pe 13 iulie 2023.

Între timp, Marius Moise și Deni Mariș au avut și ei parte de o ședință foto îndrăzneață. Pe lângă atingerile interzise au ieșit la iveală și detalii surprinzătoare.

„Eu chiar am fost curios înainte de emisiune dacă pot să am sentimente pentru cineva, să văd dacă la sfârșitul emisiunii pot să am sentimente sau simt ceva pentru cineva. Au fost momente în țară când mă gândeam că...Am mai avut momente în care mă gândeam că mi-ar fi mai bine cu altcineva. Și atunci...Chiar sunt curios să văd dacă pot avea sentimente față de altcineva”, a fost confesiunea neașteptată făcută de Marius Moise ispitei Deni Mariș.

„Un măr aveți, să păcătuim”, a zis Marius, referindu-se la mărul interzis.

„Din păcate, mărul interzis a fost mușcat. L-am convins să muște din el”, a glumit ispita.

