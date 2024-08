Daiana de la Insula Iubirii a ales să-și facă o schimbare. Tânăra și-a mărit buzele.

Încă de la difuzarea sezonului 8 Insula Iubirii, Daiana s-a simțit atacată. Au existat internauți care au comentat pe seama fizicului său, lucru care nu i-a plăcut.

Astfel, a decis să spună câteva cuvinte celor care îi lasă mesaje jignitoare cu privire la trăsăturile ei și presupusa diferență între imaginile de la TV și cele postate de ea.

Insula Iubirii sezonul 8. Daiana și-a mărit buzele și a avut un mesaj dur pentru internauți. Cum arată acum concurenta

”Mesajul ăsta e strict pentru haterii mei. Dacă nu ești un hater de al meu, poți să treci peste. Bun, voiam să vă anunț, nu vroiam, țineți cont, vă rog, frumos de asta... că mi-am pus acid în buze. Ca să nu cumva să mai aveți problema asta, că am văzut că o aveți, că vai îți editezi pozele. Mă rog. Să nu mai aveți problema asta, am zis să vă anunț eu. Nasul e la fel, dar să vă zic ceva, eu îl port, nu cred că v-ați prins de idee, că eu îl port, nu voi. Eu nu am o problemă, la un moment dat chiar credeam că-mi purtați voi nasul. Nu știam ce au ăștia. Din față e așa, din profil mai dă eroare, că na, nu putem să fim perfecți. Acum bineînțeles, o să vă luați de mine că mi-am pus acid în buze și nu mai sunt naturală și că tot ai gura strâmbă și că din astea de ale voastre. Neinteresant. Mai găsiți motive, că mă cred vedetă...”, a zis Daiana.

Cel de-al optulea sezon Insula Iubirii, în fiecare luni, marţi şi miercuri

”Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare noi cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Vor avea la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum.

Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, la Antena 1. Două resorturi exclusiviste din Phuket, cea mai mare insulă din Thailanda, îi vor găzdui pe cei care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii.