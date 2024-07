Ispita Larisa Mârtan, aka Lala, ascunde o poveste tristă în spatele zâmbetului larg. Iată ce a dezvăluit despre viața sa amoroasă.

În urmă cu câțiva ani, Lala a trecut prin momente dificile. S-a întâmplat când iubitul ei de la vremea respectivă a decis să o părăsească, în ciuda faptului că era însărcinată.

Insula Iubirii sezonul 8. Ispita Lala (Larisa Mârtan) are o poveste cutremurătoare. Cum s-a terminat relația care a marcat-o

Larisa Mârtan, aka Lala, s-a destăinuit la castingul pentru ispite din cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Tânăra a mărturisit că a avut o relație serioasă, care a marcat-o. De atunci nu a mai avut curaj să își refacă viața.

”O relație serioasă cred că nu mai am de aproape 3 ani de zile. Am ieșit puțin cam șifonată și am stat puțin departe... Adică mi-a fost destul de greu să mă recuperez. Am locuit împreună timp de 2 ani de zile, a fost totul ok din toate punctele de vedere, dar în schimb s-au băgat anumite persoane din exterior... familia mai exact. El era jumătate de etnie romă și ei au fost puțin împotrivă.”, a zis Lala.

Întrebată ce și-ar fi dorit ei, Larisa a răspuns: ”Eu nu am o facultate momentan și văzând lucrul ăsta la mine, probabil au zic că eu nu sunt ok pentru el și... El făcuse două: facultatea de drept, masterul și facultatea de sport.”

Lala a ieșit ”șifonată”, cum spune ea, din relația de lungă durată pentru că a fost nevoită să renunțe inclusiv la o sarcină, pe lângă planurile de viitor pe care le avea cu bărbatul iubit.

”Am fost lăsată într-un moment în care mă așteptam cel mai puțin. Rămăsesem însărcinată. Da, a fost ca un fel de șoc pentru mine în momentul ăla. Știa pentru că și-a dorit, nu a fost o chestie întâmplătoare. Nici din partea mea, nici din a lui. El m-a anunțat printr-un mesaj că se termină totul. Eram la muncă, la un eveniment, în a doua lună de sarcină și m-a anunțat printr-un mesaj.

Am încercat să cer mai multe explicații, eu nu am aflat chiar totul la început. El cu o seară înainte avusese o întâlnire de familie și cred că acolo s-a luat decizia asta. Motivul a fost că eu îl țin pe loc și el pe mine și nu o să putem fi fericiți niciodată împreună. Am încercat să-l rog să mă ajute în perioada respectivă și dacă nu a fost lângă mine, nimeni nu a fost, am luat decizia de comun acord să renunț la acea sarcină.”, a mai povestit Larisa Mârtan.

